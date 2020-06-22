Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС и об аварии, произошедшей в апреле 1986 года, сообщает пресс-служба СБУ.



Фото: МЧС Беларуси

Они вошли в книгу «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Отмечается, что в издание вошли 229 документов, большинство из которых публикуются впервые.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство «Саркофага», — сообщил директор отраслевого государственного архива СБУ и одного из составителей издания Андрея Когута, чьи слова приводятся в сообщении.

Презентация книги состоялась в зоне отчуждения, в нее вошли документы охватывающие период с начала 1970-х до ноября 1986 года.

В конце 2019 года украинские власти заявили, что с начала года чернобыльскую зону отчуждения посетили 107 тыс. человек, что стало рекордом. Тогда госагентство связало это с появлением электронного пропуска для входа в зону, а также с повышенным интересом к чернобыльской АЭС после выхода мини-сериала HBO.

Летом 2019 президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен превратить Чернобыль «в одну из точек экономического роста новой Украины». Необходимо прекратить «отпугивать людей» и сделать из зоны отчуждения «научный и туристический магнит».

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года.