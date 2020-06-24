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Штат Род-Айленд изменит свое название из-за связей с рабством
24.06.2020 06:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский штат Род-Айленд и плантации Провиденса перестанет использовать свое полное название в официальных документах из-за исторических связей с рабством. Об этом
Кроме того, слово «плантации» пропадет с правительственных веб-сайтов и официальной сувенирной продукции. Фактически теперь штат называется просто Род-Айленд.
При этом для того, чтобы официально изменить название, необходимо внести изменения в Конституцию штата. Раймондо предложила провести референдум об изменении в ноябре 2020 года.
Официальное название Род-Айленда включает приписку «Плантации Провиденса» в честь одноименного поселения, основанного в 1636 году. Сейчас на его месте находится столица штата — город Провиденс.
Несмотря на то, что закон о запрете рабства в Род-Айленде
Расовый вопрос в США обострился в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. С тех пор по всей стране продолжаются массовые акции протеста против полицейского произвола и расизма, которые нередко переходят в беспорядки.
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Официальное название Род-Айленда включает приписку «Плантации Провиденса» в честь одноименного поселения, основанного в 1636 году. Сейчас на его месте находится...
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