Штат Род-Айленд изменит свое название из-за связей с рабством

Источник материала: Tut.by

Американский штат Род-Айленд и плантации Провиденса перестанет использовать свое полное название в официальных документах из-за исторических связей с рабством. Об этом сообщается в постановлении губернатора Джины Раймондо.



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Кроме того, слово «плантации» пропадет с правительственных веб-сайтов и официальной сувенирной продукции. Фактически теперь штат называется просто Род-Айленд.

При этом для того, чтобы официально изменить название, необходимо внести изменения в Конституцию штата. Раймондо предложила провести референдум об изменении в ноябре 2020 года.

Официальное название Род-Айленда включает приписку «Плантации Провиденса» в честь одноименного поселения, основанного в 1636 году. Сейчас на его месте находится столица штата — город Провиденс.

Несмотря на то, что закон о запрете рабства в Род-Айленде приняли еще в 1652 году, штат на протяжении долгого времени «играл ведущую роль в трансатлантической работорговле», говорится в документах Университета Брауна в Провиденсе.

Расовый вопрос в США обострился в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. С тех пор по всей стране продолжаются массовые акции протеста против полицейского произвола и расизма, которые нередко переходят в беспорядки.