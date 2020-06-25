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На улицы Парижа после карантина выехало рекордное количество велосипедистов

25.06.2020 20:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно.

Мэр Парижа Анн Идальго обещает сделать велосипед основным видом личного транспорта. По ее мнению, в городе должно остаться как можно меньше автомобилей.

Инфо: БелТА


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В часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно. Мэр Парижа Анн...
 
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