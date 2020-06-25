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На улицы Парижа после карантина выехало рекордное количество велосипедистов
25.06.2020 20:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно.
Мэр Парижа Анн Идальго обещает сделать велосипед основным видом личного транспорта. По ее мнению, в городе должно остаться как можно меньше автомобилей.
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В часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно. Мэр Парижа Анн...
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