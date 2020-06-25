Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На улицы Парижа после карантина выехало рекордное количество велосипедистов В часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно. Мэр Парижа Анн...

В часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и воскресенье - в 4 и 3 соответственно.Мэр Парижа Анн Идальго обещает сделать велосипед основным видом личного транспорта. По ее мнению, в городе должно остаться как можно меньше автомобилей.Инфо:Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите