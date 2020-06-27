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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. "Мне только что выпала...

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов."Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию", - говорится в сообщении Трампа в Twitter.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите