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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников
27.06.2020 12:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрезидент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.
"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию", - говорится в сообщении Трампа в Twitter.
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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов. "Мне только что выпала...
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