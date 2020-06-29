ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снятие ограничений в Европе

29.06.2020 22:24 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

туристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки. 

Сааремаа превратился в точку с самой благоприятной эпидситуацией в Эстонии


Эстонский остров Сааремаа превратился из очага инфекции в точку с самой благоприятной эпидситуацией в стране. Курорты уезда теперь снова принимают туристов.

В Гааге люди протестуют против ограничительных мер

Несмотря на запрет собираться большими группами, манифестанты провели несанкционированный митинг. Полиция взяла под стражу 37 человек. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
туристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки.  ...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика