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Сааремаа превратился в точку с самой благоприятной эпидситуацией в Эстонии

В Гааге люди протестуют против ограничительных мер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снятие ограничений в Европе туристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки. ...

туристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки.Эстонский остров Сааремаа превратился из очага инфекции в точку с самой благоприятной эпидситуацией в стране. Курорты уезда теперь снова принимают туристов.Несмотря на запрет собираться большими группами, манифестанты провели несанкционированный митинг. Полиция взяла под стражу 37 человек.