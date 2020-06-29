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Снятие ограничений в Европе
29.06.2020 22:24 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTтуристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки.
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туристы используют личный транспорт для передвижения по Шенгенской зоне. На границах Греции из-за большого потока образовались километровые пробки. ...
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