Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Улицы Варшавы превратились в реки Варшава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые...

Варшава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые станции метро. Досталось ведомственным зданиям. В Японии действуют на опережение. На острове Кюсю идет эвакуация людей. Сегодня в стране ожидаются обильные осадки. Из-за угрозы оползней из города Кагосима рекомендовано эвакуировать 70 тысяч человек.