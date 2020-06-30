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Улицы Варшавы превратились в реки
30.06.2020 09:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВаршава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые станции метро. Досталось ведомственным зданиям. В Японии действуют на опережение. На острове Кюсю идет эвакуация людей. Сегодня в стране ожидаются обильные осадки. Из-за угрозы оползней из города Кагосима рекомендовано эвакуировать 70 тысяч человек.
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Варшава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые...
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