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Улицы Варшавы превратились в реки

30.06.2020 09:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Варшава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые станции метро. Досталось ведомственным зданиям. В Японии действуют на опережение. На острове Кюсю идет эвакуация людей. Сегодня в стране ожидаются обильные осадки. Из-за угрозы оползней из города Кагосима рекомендовано эвакуировать 70 тысяч человек.
 
 
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Варшава приходит в себя после мощнейших ливней. Накануне улицы города буквально превратились в реки. Перестал ходить городской транспорт, были закрыты некоторые...
 
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