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У офиса президента Украины в Киеве произошло столкновение шахтеров и полицейских
01.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротестующие еще со вчерашнего дня требуют погашения задолженности по выплате зарплат. Сегодня они попытались установить рядом со зданием офиса Зеленского свою палатку.
В результате столкновения правоохранители никого не задержали.
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Протестующие еще со вчерашнего дня требуют погашения задолженности по выплате зарплат. Сегодня они попытались установить рядом со зданием офиса Зеленского свою...
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