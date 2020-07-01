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У офиса президента Украины в Киеве произошло столкновение шахтеров и полицейских

01.07.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протестующие еще со вчерашнего дня требуют погашения задолженности по выплате зарплат. Сегодня они попытались установить рядом со зданием офиса Зеленского свою палатку.

В результате столкновения правоохранители никого не задержали. 

 
 
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Протестующие еще со вчерашнего дня требуют погашения задолженности по выплате зарплат. Сегодня они попытались установить рядом со зданием офиса Зеленского свою...
 
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