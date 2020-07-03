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Крупнейшую онлайн-сеть педофилов раскрыли в Германии. Пострадавшими проходят более 40 детей

03.07.2020 10:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

То, что первоначально выглядело как отдельно взятый случай педофилии на западе Германии, в итоге оказалось масштабной преступной сетью. В октябре 2019 года немецкие власти начали расследование в отношении 43-летнего мужчины из города Бергиш-Гладбах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Его подозревали в том, что он насиловал свою маленькую дочь и записывал свои действия на видео, которыми затем делился в интернете.


Фото: Reuters

Однако вскоре стало понятно, что речь идет о целой немецкоязычной онлайн-сети педофилов, насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось: в Германии нет закона, который бы обязывал социальные сети хранить и выдавать правоохранительным органам данные о пользователях. В данный момент по делу проходят 72 человека, 10 из них уже арестованы, против восьми выдвинуты обвинения.

Elysium — площадка для педофилов в даркнете

Как пояснил министр юстиции Северного Рейна — Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), участники сети в групповых чатах и мессенджерах распространяли детскую порнографию, обсуждали педофилию и делились советами — в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. «Тех, кто колебался, другие подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения», — заявил Бизенбах.

Раскрытая группировка имеет все шансы стать крупнейшей сетью педофилов, когда-либо выявленной в Германии. Однако далеко не единственной. К примеру, в 2018 году перед немецким судом предстали четыре гражданина ФРГ, которые в теневом секторе интернета — даркнете — создали и администрировали сайт для педофилов Elysium: на нем зарегистрировались более 111 тысяч пользователей со всего мира. Портал, который распространял детскую порнографию и помогал устраивать встречи для сексуального насилия над детьми, был удален в июне 2017 года.

Можно ли говорить о росте числа педофилов в ФРГ?

Число зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии на территории Германии неуклонно растет.

В 2019 году было возбуждено 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на расследовании в немецкой полиции находилось более 12 000 преступлений, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году.

Впрочем, число выявленных случаев далеко не всегда указывает на реальный рост числа педофилов, поясняет Томас-Габриэль Рюдигер (Thomas-Gabriel Rüdiger), эксперт по кибербезопасности из Высшей школы полиции Бранденбурга. Чем активнее полиция занимается этой проблемой, тем больше случаев фиксируется, отмечает он. При этом, по оценкам экспертов, в целом выявить по-прежнему удается только один из 15−20 случаев сексуального насилия в отношении детей.

Жертвами педофилов стали более 40 детей

Между тем в деле «Бергиш-Гладбах» уже идентифицировано более 40 пострадавших: этим детям, как правило, требуется психологическая помощь.

«Девочки и мальчики готовы говорить о насилии, которому они подвергаются, только находясь в безопасной среде. Поэтому в школах и детских садах, а также в спортклубах должны быть созданы для этого все необходимые условия», — подчеркнул независимый немецкий уполномоченный по вопросам сексуальных злоупотреблений в отношении детей Йоханнес-Вильгельм Рёриг (Johannes-Wilhelm Rörig).

В Германии уголовное наказание предусмотрено не только для тех, кто совершает насилие в отношении детей или снимает свои действия на видео, но и для тех, кто обменивается такими материалами или просматривает детскую порнографию в интернете.

Выход — глобальное уголовное законодательство?

Эксперт по кибербезопасности Томас-Габриэль Рюдигер, впрочем, не считает, что выявленные в последнее время случаи насилия над детьми указывают на всплеск педофилии в Германии. В интернете нет физических границ, что позволяет преступникам из разных стран знакомиться и общаться между собой, подчеркивает он. «Для этого им даже не нужно знать иностранные языки: они используют для перевода программное обеспечение «, — отмечает эксперт.

При этом материалы сексуального характера, включая сексуальное насилие, широко распространены в Сети. «Именно эта открытость и создает у пользователей впечатление, что риск понести наказание за такие действия ничтожно мал», — поясняет Томас-Габриэль Рюдигер. А это, в свою очередь, устраняет сдерживающий фактор и приводит к тому, что преступники ведут себя в интернете более агрессивно и открыто, подчеркивает он.

На взгляд Рюдигера, одна из основных проблем заключается в том, что страны пытаются бороться с педофилами в интернете по отдельности, а не сообща. В этом им могло бы помочь глобальное уголовное законодательство, резюмирует эксперт.

 
 
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В данный момент по делу проходят 72 человека, 10 из них уже арестованы, против восьми выдвинуты обвинения.
 
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