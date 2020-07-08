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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Камнепад в Австрии: есть погибшие В популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм в провинции Штирия погибли два человека, семеро пострадали. На место происшествия прибыли полиция, спасатели,...

В популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм в провинции Штирия погибли два человека, семеро пострадали.На место происшествия прибыли полиция, спасатели, пожарные и представители Красного Креста. Четверых пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Остальным оказывается помощь на месте.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите