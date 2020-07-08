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Камнепад в Австрии: есть погибшие

08.07.2020 18:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм в провинции Штирия погибли два человека, семеро пострадали. 

На место происшествия прибыли полиция, спасатели, пожарные и представители Красного Креста. Четверых пострадавших на вертолетах доставили в больницу. Остальным оказывается помощь на месте.
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В популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм в провинции Штирия погибли два человека, семеро пострадали.  На место происшествия прибыли полиция, спасатели,...
 
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