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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Луганской области Украины третьи сутки бушуют лесные пожары Выгорело уже около 5 тысяч га леса. Погибли 5 человек. Еще 9, двое из которых дети, госпитализированы. Эти данные служба по чрезвычайным ситуациям страны предоставила...

Выгорело уже около 5 тысяч га леса. Погибли 5 человек. Еще 9, двое из которых дети, госпитализированы. Эти данные служба по чрезвычайным ситуациям страны предоставила на 10 утра 8 июля. В Новоайдарском районе огонь уничтожил 23 частных дома, 80 дачных строений и повредил еще 36. При тушении пожаров и были обнаружены тела погибших. Десятки жителей были эвакуированы. К борьбе с огнем привлечены 1125 человек и более 200 единиц техники, в том числе 2 самолета. На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа.