|
США могут ввести пошлины на французские товары
10.07.2020 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство "Блумберг". По словам одного из его источников, Вашингтон может объявить о данных мерах уже сегодня, а применить их позднее, когда во Франции начнется сбор налога с компаний, которые предоставляют цифровые услуги. Это затронет и американские фирмы. Пошлинами, как сообщается, могут обложить ряд товаров из Франции. В том числе вина, косметику, сыры, изделия из фарфора и сумки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)