ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

США могут ввести пошлины на французские товары

10.07.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство "Блумберг". По словам одного из его источников, Вашингтон может объявить о данных мерах уже сегодня, а применить их позднее, когда во Франции начнется сбор налога с компаний, которые предоставляют цифровые услуги. Это затронет и американские фирмы. Пошлинами, как сообщается, могут обложить ряд товаров из Франции. В том числе вина, косметику, сыры, изделия из фарфора и сумки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В окружении Меркель выявлен вероятный агент спецслужб Египта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика