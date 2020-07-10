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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США могут ввести пошлины на французские товары Новый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает...

Новый поворот в торговой войне. Соединенные Штаты могут обложить пошлинами товары и продукты из Франции на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство "Блумберг". По словам одного из его источников, Вашингтон может объявить о данных мерах уже сегодня, а применить их позднее, когда во Франции начнется сбор налога с компаний, которые предоставляют цифровые услуги. Это затронет и американские фирмы. Пошлинами, как сообщается, могут обложить ряд товаров из Франции. В том числе вина, косметику, сыры, изделия из фарфора и сумки.