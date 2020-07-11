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Первые богослужения в Айя-Софии пройдут 24 июля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решение придать собору Святой Софии статус мечети вызвало неоднозначную реакцию в мире Интерес международных СМИ сейчас направлен в сторону Турции. Решение придать собору Святой Софии статус мечети вызвало неоднозначную реакцию в мире. Но уже 24 июля...

Интерес международных СМИ сейчас направлен в сторону Турции. Решение придать собору Святой Софии статус мечети вызвало неоднозначную реакцию в мире. Но уже 24 июля собор откроется для поклонения.собрала мнения и попыталась изучить историю вопроса.Вместо рассказов местных гидов теперь у стен легендарного музея - собора Святой Софии в Стамбуле - звучат призывы к намазу.Первые упоминания о соборе датируются трехсотыми годами нашей эры. До падения Константинополя почти тысячу лет храм оставался крупнейшим в христианском мире. В 1453 году после захвата Константинополя турками султан Мехмед II превратил собор в мечеть. Почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь - второй после Каабы в Мекке.Пережив Византийскую, Латинскую и Османскую империи, став музеем и попав в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, собор вновь приобретает духовное значение.Несмотря на то, что Эрдоган не собирается закрывать мечеть и вход для всех ценителей культурного наследия будет теперь бесплатным, решение вызывало неоднозначную реакцию мирового сообщества.Одни считают это вызовом для Европы, которая так и не приняла Эрдогана в европейскую упряжку, но по сей день пытается указать турецкому лидеру, как ему вести себя с оппозицией. Другие усмотрели в действиях Анкары ответ Вашингтону. Ведь Эрдоган предупреждал, что вернет Айя-Софии статус мечети в случае признания Трампом суверенитета Израиля над Голанами и Иерусалимом, американцы предупреждение проигнорировали, в Анкаре обещание сдержали… Некоторые же эксперты уверены, что одной из причин стали претензии Греции на часть акватории Эгейского моряТак или иначе, решение турецких властей - часть политики исламизации, которую проводят глава государства и правящая партия Турции. Ведь около 99% населения страны - мусульмане, и этот шаг властей они поддерживают, несмотря на очевидные материальные убытки - музей посещали до 4 млн. человек в год. Смену статуса собора поддержали и оппозиционные партии Турции. Решение поможет примирить существующие внутриполитические противоречия. Но главное сейчас - сохранить хрупкий межрелигиозный баланс на внешнеполитической карте мира.