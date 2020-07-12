ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов

13.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Немцы желают фундаментального изменения системы предоставления убежища в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса института Infratest-Dimap, опубликованные в газете Welt am Sonntag в воскресенье, 12 июля.


Фото: Reuters

Так, около 59 процентов участников опроса заявили, что выступают за предотвращение незаконного пересечения границ Евросоюза соискателями убежища. При этом респонденты указали, что были бы готовы поддержать решение забирать в ЕС большее число особенно нуждающихся в защите беженцев непосредственно из кризисных регионов.

Вопрос, который задавали участникам опроса, звучал так: «Следует ли в ходе реформирования системы предоставления убежища в Евросоюзе запретить незаконный въезд в ЕС искателей убежища, но при этом привозить в ЕС воздушным путем больше людей, нуждающихся в защите, непосредственно из кризисных регионов».

30 процентов опрошенных заявили, что подобное предложение «ведет в неправильном направлении». Еще 11 процентов респондентов не смогли определиться с ответом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС следует предотвращать незаконное пересечение его границ и вместо этого забирать больше беженцев непосредственно из кризисных регионов, следует из опроса,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика