|
Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов
13.07.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Немцы желают фундаментального изменения системы предоставления убежища в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса института Infratest-Dimap, опубликованные в газете Welt am Sonntag в воскресенье, 12 июля.
Так, около 59 процентов участников опроса заявили, что выступают за предотвращение незаконного пересечения границ Евросоюза соискателями убежища. При этом респонденты указали, что были бы готовы поддержать решение забирать в ЕС большее число особенно нуждающихся в защите беженцев непосредственно из кризисных регионов.
Вопрос, который задавали участникам опроса, звучал так: «Следует ли в ходе реформирования системы предоставления убежища в Евросоюзе запретить незаконный въезд в ЕС искателей убежища, но при этом привозить в ЕС воздушным путем больше людей, нуждающихся в защите, непосредственно из кризисных регионов».
30 процентов опрошенных заявили, что подобное предложение «ведет в неправильном направлении». Еще 11 процентов респондентов не смогли определиться с ответом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС следует предотвращать незаконное пересечение его границ и вместо этого забирать больше беженцев непосредственно из кризисных регионов, следует из опроса,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)