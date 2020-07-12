Немцы готовы принимать больше беженцев из кризисных регионов

Источник материала: Tut.by

Немцы желают фундаментального изменения системы предоставления убежища в ЕС. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса института Infratest-Dimap, опубликованные в газете Welt am Sonntag в воскресенье, 12 июля.



Фото: Reuters

Так, около 59 процентов участников опроса заявили, что выступают за предотвращение незаконного пересечения границ Евросоюза соискателями убежища. При этом респонденты указали, что были бы готовы поддержать решение забирать в ЕС большее число особенно нуждающихся в защите беженцев непосредственно из кризисных регионов.

Вопрос, который задавали участникам опроса, звучал так: «Следует ли в ходе реформирования системы предоставления убежища в Евросоюзе запретить незаконный въезд в ЕС искателей убежища, но при этом привозить в ЕС воздушным путем больше людей, нуждающихся в защите, непосредственно из кризисных регионов».

30 процентов опрошенных заявили, что подобное предложение «ведет в неправильном направлении». Еще 11 процентов респондентов не смогли определиться с ответом.