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«Много вопросов». Киев не согласен с тем, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала человеческая ошибка
14.07.2020 14:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Киев не согласен с тем, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит в Иране в результате человеческой ошибки. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 14 июля.
По его словам, настаивать на этой версии рано, так как осталось «много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и непредвзятых ответах о том, что произошло».
Причина крушения самолета должна быть выявлена в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, отметил Кулеба. Он также заявил, что вне зависимости от причины авиакатастрофы Иран должен будет «ответить за случившееся в соответствии с нормами международного права».
Начало переговоров о компенсации за сбитый в Иране самолет
Глава украинской дипломатии также сообщил, что в Украину в период с 20 по 30 июля приедет иранская делегация, чтобы провести переговоры о компенсациях за сбитый самолет.
Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев,
Тегеран заявил, что пассажирский Boeing
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«Много вопросов». Киев не согласен с тем, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала человеческая ошибка
Причина крушения самолета должна быть выявлена в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, отметил Кулеба. Он также заявил, что вне зависимости...
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