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«Много вопросов». Киев не согласен с тем, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала человеческая ошибка

14.07.2020 14:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киев не согласен с тем, что самолет «Международных авиалиний Украины» мог быть сбит в Иране в результате человеческой ошибки. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 14 июля.


Фото: Reuters

По его словам, настаивать на этой версии рано, так как осталось «много объективных вопросов и мы нуждаемся в авторитетных и непредвзятых ответах о том, что произошло».

Причина крушения самолета должна быть выявлена в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, отметил Кулеба. Он также заявил, что вне зависимости от причины авиакатастрофы Иран должен будет «ответить за случившееся в соответствии с нормами международного права».

Начало переговоров о компенсации за сбитый в Иране самолет

Глава украинской дипломатии также сообщил, что в Украину в период с 20 по 30 июля приедет иранская делегация, чтобы провести переговоры о компенсациях за сбитый самолет.

Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 6 стран.

Тегеран заявил, что пассажирский Boeing был сбит иранской стороной «непреднамеренно». По заключению Организации гражданской авиации Ирана (CAO), смещение радиолокационной системы комплекса ПВО, сбившего «Боинг», было ключевой «человеческой ошибкой», которая привела к катастрофе.

 
 
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Причина крушения самолета должна быть выявлена в рамках уголовного расследования с установлением всех фактов, отметил Кулеба. Он также заявил, что вне зависимости...
 
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