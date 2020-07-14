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Сообщение о минировании. Отменено восемь рейсов в Пулкове

14.07.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге работают сотрудники экстренных служб. Ранее поступило анонимное сообщение о минировании как здания терминала воздушной гавани, так и самолетов. Отменено в общей сложности восемь рейсов. Среди них перелеты в Москву и Сочи, Анапу и Екатеринбург. Ряд вылетов пока задерживается.

 
 
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В эти минуты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге работают сотрудники экстренных служб. Ранее поступило анонимное сообщение о минировании как здания терминала...
 
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