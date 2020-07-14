Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сообщение о минировании. Отменено восемь рейсов в Пулкове В эти минуты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге работают сотрудники экстренных служб. Ранее поступило анонимное сообщение о минировании как здания терминала...

В эти минуты в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге работают сотрудники экстренных служб. Ранее поступило анонимное сообщение о минировании как здания терминала воздушной гавани, так и самолетов. Отменено в общей сложности восемь рейсов. Среди них перелеты в Москву и Сочи, Анапу и Екатеринбург. Ряд вылетов пока задерживается.