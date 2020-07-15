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Иностранные студенты в США все-таки остаются
15.07.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАдминистрация Дональда Трампа заявила, что визы у иностранных студентов, которые обучаются в США в онлайн-формате, отзывать не будут. Такое решение было принято на фоне многочисленных исков, в частности со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда.
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Администрация Дональда Трампа заявила, что визы у иностранных студентов, которые обучаются в США в онлайн-формате, отзывать не будут. Такое решение было принято на...
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