Пожар на борту десантного корабля на базе в Сан-Диего потушили за четыре дня

Источник материала: БT

Спустя четыре дня пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего потушили. Сейчас пожарные обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии огня. По словам контр-адмирала Филипа Собека, пока рано делать какие-либо прогнозы о будущем судна, поскольку степень его повреждения неизвестна, как и причина возгорания. В ходе ликвидации огня пострадали по меньшей мере 63 человека: 40 военных и 23 гражданских лица.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите