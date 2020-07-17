ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар на борту десантного корабля на базе в Сан-Диего потушили за четыре дня

17.07.2020 12:20 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Спустя четыре дня пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего потушили. Сейчас пожарные обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии огня. По словам контр-адмирала Филипа Собека, пока рано делать какие-либо прогнозы о будущем судна, поскольку степень его повреждения неизвестна, как и причина возгорания. В ходе ликвидации огня пострадали по меньшей мере 63 человека: 40 военных и 23 гражданских лица.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя четыре дня пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего потушили. Сейчас пожарные обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британский парламент уедет из Вестминстерского дворца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика