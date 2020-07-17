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Пожар на борту десантного корабля на базе в Сан-Диего потушили за четыре дня
17.07.2020 12:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСпустя четыре дня пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего потушили. Сейчас пожарные обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии огня. По словам контр-адмирала Филипа Собека, пока рано делать какие-либо прогнозы о будущем судна, поскольку степень его повреждения неизвестна, как и причина возгорания. В ходе ликвидации огня пострадали по меньшей мере 63 человека: 40 военных и 23 гражданских лица.
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Спустя четыре дня пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе в Сан-Диего потушили. Сейчас пожарные обследуют все помещения, чтобы убедиться в отсутствии...
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