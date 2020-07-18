ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Второй день саммита лидеров ЕС

18.07.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Брюсселе второй день саммита ЕС начался с переговоров в узком составе между Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии  Урсулой фон дер Ляйен. Политикам предстоит согласовать бюджет на ближайшие 7 лет, (а это примерно триллион евро), а также план антикризисного восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро. Пока 27 лидеров расходятся во мнении.

Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз переживает "беспрецедентный кризис". Напомним, по итогам первого дня встречи участникам не удалось преодолеть разногласия по финансовым вопросам. Мнения лидеров после многочасовых дискуссий остались "диаметрально противоположными".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брюсселе второй день саммита ЕС начался с переговоров в узком составе между Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии  Урсулой...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Во Франции загорелся собор XV века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика