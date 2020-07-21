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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В 2027 году мировой рынок облачных хранилищ превысит $ 222 млрд В ближайшие годы прогнозируется быстрый рост рынка облачных хранилищ. По прогнозам экспертов, в 2027 году мировой рынок облачных хранилищ превысит 222 млрд долларов...

В ближайшие годы прогнозируется быстрый рост рынка облачных хранилищ. По прогнозам экспертов, в 2027 году мировой рынок облачных хранилищ превысит 222 млрд долларов со среднегодовым ростом в 20 %. По мнению аналитиков, использование облачных хранилищ улучшает организацию бизнеса и обеспечивает масштабируемость с меньшими затратами по сравнению с локальными центрами обработки данных, что способствует популярности облачных хранилищ у предприятий малого и среднего размера по всему миру. Кроме того, облачные хранилища пользуются высоким спросом у предприятий, специализирующихся на сборе и обработке данных, благодаря гибкости, безопасности и доступности, что будет способствовать росту рынка облачных хранилищ в ближайшие годы. К ключевым игрокам рынка аналитики относят Amazon, Dell Technologies и Google.