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В британском Гэмпшире смерч настиг фермеров во время уборки урожая

25.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Работа была почти закончена, а теперь придется начинать все сначала. Вихрь за полторы минуты разрушил все собранное за несколько дней кропотливого труда. 
 
 
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Работа была почти закончена, а теперь придется начинать все сначала. Вихрь за полторы минуты разрушил все собранное за несколько дней кропотливого труда. 
 
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