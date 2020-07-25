|
В британском Гэмпшире смерч настиг фермеров во время уборки урожая
25.07.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРабота была почти закончена, а теперь придется начинать все сначала. Вихрь за полторы минуты разрушил все собранное за несколько дней кропотливого труда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа была почти закончена, а теперь придется начинать все сначала. Вихрь за полторы минуты разрушил все собранное за несколько дней кропотливого труда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)