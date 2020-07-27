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Мощный ураган "Ханна" обрушился на США и Мексику
27.07.2020 20:04 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтихия переворачивала фуры, срывала крыши с домов, валила деревья, обрывала линии электропередачи. Электричества лишились почти 300 тысяч домовладений. Несмотря на то что ураган сейчас ослаб до тропического шторма, из-за мощных ливней несколько городов на юге штата под угрозой затопления. Пострадали от стихии и пограничные с США районы Мексики. О последствиях непогоды расскажет Ольга Давидович.
Первый в этом году ураган обрушился на побережье Техаса со скоростью 150 километров в час. "Ханна" принесла с собой штормовые волны, бури, дожди, наводнения и даже торнадо. Сильный ветер валил деревья, линии электропередачи, сносил с дороги даже тяжелые грузовики.В Порт-Мэнсфилде ураган повредил сахарные поля, а в прибрежных поселениях начались наводнения. Местным жителям рекомендовали эвакуироваться. Для помощи пострадавшим от стихии экстренные службы подготовили спасательные лодки, вертолеты и тяжелую технику, способную перемещаться в затопленных районах.
Мирл Такер, пострадавший: "Я ждал в своей лодке, пока шторм утихнет. Попытался самостоятельно уйти от стихии, но у меня не получилось".
Кара Салас, жительница г. Корпус-Кристи: "К эвакуации мы полностью готовы. Грузовик заправлен, собрано все необходимое. В настоящий момент мы ждем новостей, если ситуация станет хуже, то мы сразу же уедем в эвакуационный центр".
Из-за непогоды начались перебои с энергоснабжением - без света остались 60 тысяч человек.
В ряде городов затоплены улицы, повреждены здания. Спасатели эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов, организуют места, где жители могут провести время, пока погода не наладится. Также они оказывают массовую медицинскую помощь. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Информации о погибших пока не поступало.
Жаклин Дифор, пострадавшая: "Нам так повезло, что наша лодка все еще на плаву. Несколько лодок затонули вчера вечером, одна из них, насколько мне известно, вообще ушла на дно".
Мэтью Ховард, пострадавший: "Многим сейчас нужно найти себе хотя бы временное пристанище. Но мы постараемся сделать все, чтобы как можно скорее восстановить разрушенное, чтобы все стало так, как было раньше".
Губернатор штата распорядился привлечь к ликвидации последствий Национальную гвардию, а Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе чрезвычайное положение. Жителям будет выделена федеральная помощь. Власти оценивают нанесенный ущерб.
Синоптики предупреждают: ситуация с дождевыми паводками в ближайшее время может еще больше ухудшиться, однако ураган "Ханна", по последним данным, ослабел до стадии тропического шторма. Он уже покинул территорию США и в настоящее время хозяйничает в Мексике. По дороге он даже обрушил часть так называемой стены Трампа на границе двух государств для сдерживания нелегалов. В самой Мексике - в северо-восточных штатах - объявлен высокий уровень опасности. Там идут сильные дожди. На случай возможных стихийных бедствий уже мобилизованы спасатели, бойцы Национальной гвардии и военнослужащие. В ряде районов перекрыты автодороги. 4 человека пропали без вести.
Тем временем к Гавайам приближается шторм "Дуглас". На островах объявлен режим ЧС. Стихия уже принесла сюда мощные ветры и проливные дожди. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях. Власти подготовили несколько эвакуационных центров. Все авиарейсы между островами отменены. Сегодня также не будут работать все государственные учреждения.
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Стихия переворачивала фуры, срывала крыши с домов, валила деревья, обрывала линии электропередачи. Электричества лишились почти 300 тысяч домовладений. Несмотря на...
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