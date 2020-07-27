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Первый в этом году ураган обрушился на побережье Техаса со скоростью 150 километров в час. "Ханна" принесла с собой штормовые волны, бури, дожди, наводнения и даже торнадо. Сильный ветер валил деревья, линии электропередачи, сносил с дороги даже тяжелые грузовики.





Тем временем к Гавайам приближается шторм "Дуглас". На островах объявлен режим ЧС. Стихия уже принесла сюда мощные ветры и проливные дожди. Местных жителей предупредили о возможных наводнениях. Власти подготовили несколько эвакуационных центров. Все авиарейсы между островами отменены. Сегодня также не будут работать все государственные учреждения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощный ураган "Ханна" обрушился на США и Мексику Стихия переворачивала фуры, срывала крыши с домов, валила деревья, обрывала линии электропередачи. Электричества лишились почти 300 тысяч домовладений. Несмотря на...

Стихия переворачивала фуры, срывала крыши с домов, валила деревья, обрывала линии электропередачи. Электричества лишились почти 300 тысяч домовладений. Несмотря на то что ураган сейчас ослаб до тропического шторма, из-за мощных ливней несколько городов на юге штата под угрозой затопления. Пострадали от стихии и пограничные с США районы Мексики. О последствиях непогоды расскажетВ Порт-Мэнсфилде ураган повредил сахарные поля, а в прибрежных поселениях начались наводнения. Местным жителям рекомендовали эвакуироваться. Для помощи пострадавшим от стихии экстренные службы подготовили спасательные лодки, вертолеты и тяжелую технику, способную перемещаться в затопленных районах.Из-за непогоды начались перебои с энергоснабжением - без света остались 60 тысяч человек.В ряде городов затоплены улицы, повреждены здания. Спасатели эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов, организуют места, где жители могут провести время, пока погода не наладится. Также они оказывают массовую медицинскую помощь. Точное количество пострадавших пока неизвестно. Информации о погибших пока не поступало.Губернатор штата распорядился привлечь к ликвидации последствий Национальную гвардию, а Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе чрезвычайное положение. Жителям будет выделена федеральная помощь. Власти оценивают нанесенный ущерб.Синоптики предупреждают: ситуация с дождевыми паводками в ближайшее время может еще больше ухудшиться, однако ураган "Ханна", по последним данным, ослабел до стадии тропического шторма. Он уже покинул территорию США и в настоящее время хозяйничает в Мексике. По дороге он даже обрушил часть так называемой стены Трампа на границе двух государств для сдерживания нелегалов. В самой Мексике - в северо-восточных штатах - объявлен высокий уровень опасности. Там идут сильные дожди. На случай возможных стихийных бедствий уже мобилизованы спасатели, бойцы Национальной гвардии и военнослужащие. В ряде районов перекрыты автодороги. 4 человека пропали без вести.