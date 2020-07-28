Леонид Кучма больше не будет участвовать в переговорах Трехсторонней группы по Донбассу

Источник материала: Tut.by

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в составе трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.



Фото: пресс-служба президента Украины

Леонид Кучма принял решение покинуть пост руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, который занимал с 3 июня 2019 года. Нынешний украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил его и отметил, что работа Кучмы на переговорах в Минске была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

— Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса в целях достижения мира. Ваш опыт был очень важен и чрезвычайно нужен. Всегда готов услышать ваш совет в будущем, — сказал Зеленский на встрече с Кучмой во вторник, 28 июля.

Сам Кучма заявил, что в последний год работа трехсторонней контактной группы возобновилась и значительно продвинулась — было осуществлено несколько важных шагов и достигнуты важные договоренности.

Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы, объясняя, что ему тяжело было участвовать во встречах в Минске. Тогда его пост занял бывший премьер-министр и министр обороны Евгений Марчук. Однако в июне 2019 года Леонид Кучма снова стал во главе украинской делегации.