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Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году

29.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple - $241,2 млрд.
  1. Apple - $241,2 млрд (+17%).
  2. Google - $207,5 млрд (+24%).
  3. Microsoft - $162,9 млрд (+30%).
  4. Amazon - $135,4 млрд (+40%).
  5. Facebook - $70,3 млрд (-21%).
  6. Coca-Cola - $64,4 млрд (+9%).
  7. Disney - $61,3 млрд (+18%).
  8. Samsung - $50,4 млрд (-5%).
  9. Louis Vuitton - $47,2 млрд (+20%).
  10. McDonald's - $46,1 млрд (+5%).

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Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple - $241,2 млрд. Apple - $241,2 млрд (+17%). Google - $207,5 млрд...
 
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