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Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году
29.07.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖурнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple - $241,2 млрд.
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Журнал Forbes представил рейтинг 100 самых дорогих брендов мира. Первую строчку, как в и в прошлом году, заняла компания Apple - $241,2 млрд. Apple - $241,2 млрд (+17%). Google - $207,5 млрд...
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