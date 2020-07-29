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От лесных пожаров в Австралии пострадали почти 3 млрд животных

29.07.2020 16:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пострадали 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. Животные, что смогли избежать пламени, скорее всего, тоже погибли, поскольку огонь уничтожил их пищу. Под угрозой исчезновения сейчас находятся 100 видов местных растений и животных, территория обитания которых сократилась вдвое.


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Пострадали 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц, 143 млн млекопитающих и 51 млн лягушек. Животные, что смогли избежать пламени, скорее всего, тоже погибли, поскольку огонь...
 
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