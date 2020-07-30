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Украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней группы по Донбассу возглавит экс-президент Кравчук
30.07.2020 15:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию своей страны на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом
Леонид Кравчук возглавил независимую Украину сразу после развала Советского союза в 1991 году и пробыл на своем посту до 1994 года. Теперь он согласился стать новым главой украинской делегации на переговорах Трехсторонней группы в Минске и отметил, что если сможет что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, то будет это делать до последнего вздоха.
— Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь, днем и ночью защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел, можно было бы и отдыхать — но время для отдыха не наступило. Я принял решение. Если я смогу — а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха, — сообщил Кравчук в своем заявлении.
По словам Кравчука, Украине и европейским странам, которые придерживаются норм международного права, разделяют принцип суверенитета и «видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю», следует сплотиться. Также он призвал к единству и внутри самой Украины.
До этого 28 июля о своем
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Украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней группы по Донбассу возглавит экс-президент Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию своей страны на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию...
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