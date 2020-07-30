Украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней группы по Донбассу возглавит экс-президент Кравчук

Источник материала: Tut.by

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию своей страны на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Леонид Кравчук возглавил независимую Украину сразу после развала Советского союза в 1991 году и пробыл на своем посту до 1994 года. Теперь он согласился стать новым главой украинской делегации на переговорах Трехсторонней группы в Минске и отметил, что если сможет что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, то будет это делать до последнего вздоха.

— Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые парни и девушки умирают, защищая землю, проливают кровь, днем и ночью защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел, можно было бы и отдыхать — но время для отдыха не наступило. Я принял решение. Если я смогу — а я хочу этого — что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха, — сообщил Кравчук в своем заявлении.

По словам Кравчука, Украине и европейским странам, которые придерживаются норм международного права, разделяют принцип суверенитета и «видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю», следует сплотиться. Также он призвал к единству и внутри самой Украины.

До этого 28 июля о своем уходе с поста главы украинской делегации на переговорах Трехсторонней группы заявил еще один бывший президент Украины Леонид Кучма. Действующий президент страны Владимир Зеленский поблагодарил его за работу и заявил, что всегда готов услышать его совет в будущем.