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Нацгвардия США будет помогать следить за порядком в Орегоне
31.07.2020 09:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВопрос о федеральной помощи: президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает размещения еще большего количества солдат Нацгвардии в Орегоне. Там два месяца идут беспорядки. Глава Белого дома обосновал свое решение имеющимся удачным опытом усмирения протестов.
Дональд Трамп, президент США: "Наши сотрудники из службы внутренней безопасности проделали фантастическую работу. Они приехали в Орегон чуть больше недели назад. Там был хаос. В Портленде была просто катастрофа. Многие пытаются сделать вид, что это был протест, а не агитация и анархия. Это беспорядок. Наши сотрудники отправились туда совсем недавно и спасли Федеральный суд, ремонт которого стоил бы сотни миллионов долларов. Они обвели кольцо вокруг здания суда и спасли его".
Массовые беспорядки продолжаются. Накануне Нацгвардия начала покидать Орегон, но столкновения протестующих с полицией не прекратились. В Спрингфилде стражи правопорядка держали защитные барьеры, чтобы усмирить несанкционированные сборища. В Портленде обстановка также остается напряженной. Там применяют слезоточивый газ. Есть задержанные.
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Вопрос о федеральной помощи: президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает размещения еще большего количества солдат Нацгвардии в Орегоне. Там два месяца...
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