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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацгвардия США будет помогать следить за порядком в Орегоне Вопрос о федеральной помощи: президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает размещения еще большего количества солдат Нацгвардии в Орегоне. Там два месяца...

Вопрос о федеральной помощи: президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает размещения еще большего количества солдат Нацгвардии в Орегоне. Там два месяца идут беспорядки. Глава Белого дома обосновал свое решение имеющимся удачным опытом усмирения протестов.Массовые беспорядки продолжаются. Накануне Нацгвардия начала покидать Орегон, но столкновения протестующих с полицией не прекратились. В Спрингфилде стражи правопорядка держали защитные барьеры, чтобы усмирить несанкционированные сборища. В Портленде обстановка также остается напряженной. Там применяют слезоточивый газ. Есть задержанные.