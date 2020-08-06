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Украина запросила у Беларуси выдачи задержанных бойцов ЧВК, но официального ответа не получила
06.08.2020 12:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных боевиков ЧВК «Вагнер». Об этом заявил
— Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их (задержанных боевиков) дальнейшей судьбы. Мы сделали запрос о их выдаче Украине. Вчера состоялся
Он отметил, что разговор был конструктивным, с обеих сторон, были даны соответствующие поручения правоохранительным органам, «но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине — мы официального ответа не получали».
Глава МИД также сообщил, что Беларусь сразу предоставила Украине полный список задержанных. Правоохранительные органы страны его тщательно проанализировали и установили, кто из задержанных является гражданином Украины, а кто имеет двойное гражданство.
— А также кто из них принимал участие в событиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований, — рассказал Кулеба.
Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников «частной военной компании Вагнера», задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси
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Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных боевиков ЧВК Вагнер. Об этом заявил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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