Украина запросила у Беларуси выдачи задержанных бойцов ЧВК, но официального ответа не получила

Источник материала: Tut.by

Украина направила Беларуси запрос о выдаче ей задержанных боевиков ЧВК «Вагнер». Об этом заявил во время брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



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— Наши правоохранительные органы уже вступили в диалог с белорусскими коллегами по поводу их (задержанных боевиков) дальнейшей судьбы. Мы сделали запрос о их выдаче Украине. Вчера состоялся разговор между президентами Украины и Беларуси и это было центральным вопросом их разговора, — рассказал Кулеба.

Он отметил, что разговор был конструктивным, с обеих сторон, были даны соответствующие поручения правоохранительным органам, «но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине — мы официального ответа не получали».

Глава МИД также сообщил, что Беларусь сразу предоставила Украине полный список задержанных. Правоохранительные органы страны его тщательно проанализировали и установили, кто из задержанных является гражданином Украины, а кто имеет двойное гражданство.

— А также кто из них принимал участие в событиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований, — рассказал Кулеба.

Напомним, в ночь на 29 июля 33 гражданина России, участников «частной военной компании Вагнера», задержали в санатории «Белорусочка» под Минском. Следственный комитет Беларуси сообщил , что 33 россиянина обвиняются в «организации массовых беспорядков» и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тихановский, который с 29 мая находится в СИЗО, удивился обвинениям в связях с задержанными «российскими боевиками». Российская сторона заверила , что целью въезда в Беларусь «боевиков ЧВК Вагнера» был транзитный проезд, конечной целью их путешествия было одно из государств в Латинской Америке. Во время послания президент Беларуси отметил , что их конечной точкой была Беларусь.