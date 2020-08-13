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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спасение уникальной черепахи в Индии Во время полевых работ на рисовом поле фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства....

Во время полевых работ на рисовом поле фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства. Скорее всего, это альбинос. Эксперты отмечают, что цвет черепахи более чем необычен. Никогда ничего подобного не видели.