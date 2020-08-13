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Спасение уникальной черепахи в Индии
13.08.2020 16:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВо время полевых работ на рисовом поле фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства. Скорее всего, это альбинос. Эксперты отмечают, что цвет черепахи более чем необычен. Никогда ничего подобного не видели.
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Во время полевых работ на рисовом поле фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства....
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