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Спасение уникальной черепахи в Индии

13.08.2020 16:15 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во время полевых работ на рисовом поле  фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства. Скорее всего, это альбинос. Эксперты отмечают, что цвет черепахи более чем необычен. Никогда ничего подобного  не видели.
 
 
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Во время полевых работ на рисовом поле  фермер обнаружил редкую ярко-желтую взрослую особь. Мужчина отвез ее домой, а затем передал работникам лесного хозяйства....
 
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