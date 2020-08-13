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События в Беларуси вызвали немедленную реакцию политиков ряда стран
13.08.2020 22:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗазвучали обвинения в неадекватности мер, которые применяет официальный Минск. Осуждают жесткие действия по разгону якобы мирных протестов. А дальше - стандартные угрозы о введении персональных санкций и тому подобное. Согласитесь, где-то мы уже это слышали.
Рассказывает Олег Романов. Мировая история знает немало примеров, когда гражданские конфликты даже не самого высокого накала приводят к применению самого жесткого насилия. Полиция теперь оснащена всем арсеналом средств, дарованных научно-техническим прогрессом: для разгона толпы стали применять исключительной мощи инфразвук, бомбы-вонючки, источающие нестерпимый смрад, и тому подобное. Были приняты американцами на вооружение "тазеры" - электропистолеты, способные валить с ног на расстоянии в 5-6 метров. И все это ради обеспечения общественного порядка. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон озаботился ситуацией в Беларуси и обсудил ее по телефону с Владимиром Путиным.
Удивительно, сам Макрон наверняка помнит, что именно французы имеют едва ли не самый богатый опыт умиротворения и рассеивания больших людских скоплений. Здесь со времен Великой французской было не менее 5 крупных революций, а на мелкие парижане и сейчас ходят, как на работу. Последние серьезные эксцессы были связаны с протестами "желтых жилетов".
Весь прошлый год из Франции приходили известия об оторванной демонстранту руке, о полуснятом скальпе. Некоторые из активистов обвиняли полицию в том, что выбивать протестующим глаза стало для блюстителей порядка чем-то вроде спорта: делалось это, как правило, резиновыми пулями с изрядного расстояния. Доподлинно установить, так ли это, совершенно невозможно: пока подобные утверждения проходят по разряду "уличной истеричной конспирологии".
Экс-президент Порошенко также высказался насчет развития белорусских событий. А между тем, украинский Майдан стал ярким примером уникальной ситуации, когда насилие применялось восставшими к милиции. После этого Украине так и не удалось убедить граждан, что государство обладает монополией на насилие: полиция в эпоху Петра Порошенко не рисковала ни укрощать активистов, ни эффективно пресекать насилие всяких парамилитарных структур, а у каждого из олигархов страны теперь фактически есть по частной армии.
Крайнюю озабоченность событиями в Беларуси также выразил Госсекретарь США Майк Помпео. Для самих Штатов стали серьезным испытанием последние несколько месяцев, последовавшие за гибелью Джорджа Флойда. Бедняга погиб в Пенсильвании 26 мая: последующие две недели превратились для американской полиции в сущий ад.
Несмотря на то, что напасть на копа - это почти государственное преступление, атаки на полицейских фиксировались в десятках городов. Координировались эти выступления через соцсети, поэтому для ответного насилия полицейскому достаточно было смартфона в руках манифестанта. Масс-медиа явно симпатизировали бунтовщикам, поэтому в отместку копы считали журналистов своей законной целью. Правозащитники говорили о нескольких сотнях пострадавших медиаработников, хотя, надо полагать, тут учтены даже те, кто просто испугался полицейского. Тем не менее, случались и самые драматические инциденты со стрельбой в упор, с разбитыми камерами, с арестами в прямом эфире. В общем, современный мир, может, и не так суров, как был в 30-е, но до идеалов ненасилия ему далеко. Впрочем, то, что в белорусских событиях наличествует иностранное вмешательство, очевидно всем.
Мария Захарова, представитель МИД России: "Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается зарубежными партнерами на белорусские власти. Отслеживаются четкие попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".
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Зазвучали обвинения в неадекватности мер, которые применяет официальный Минск. Осуждают жесткие действия по разгону якобы мирных протестов. А дальше - стандартные...
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