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В Средиземном море столкнулись фрегаты Греции и Турции
14.08.2020 13:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтолкновение фрегатов Греции и Турции в восточном Средиземноморье. Вероятная причина - ошибка шкипера турецкого судна, которое в итоге оказалось повреждено. Отметим, ЧП произошло на фоне обострения отношений между Афинами и Анкарой из-за споров относительно шельфа вдоль берегов средиземноморских островов.
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Столкновение фрегатов Греции и Турции в восточном Средиземноморье. Вероятная причина - ошибка шкипера турецкого судна, которое в итоге оказалось повреждено....
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