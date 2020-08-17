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Трамп прокомментировал ситуацию после выборов в Беларуси

17.08.2020 18:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, передает Reuters.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Глава Белого дома заявил, что США внимательно следят за происходящим в Беларуси, где сложилась ужасная ситуация после президентских выборов.

Ранее президент США не комментировал обстановку в Беларуси.

17 августа Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси. Ранее ЕС заявил, что считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает результаты в том виде, в каком они были представлены ЦИК Беларуси.

В Беларуси после выборов 9 августа проходят протесты, которые в первые дни заканчивались силовым разгоном.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация.
 
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