|
Трамп прокомментировал ситуацию после выборов в Беларуси
17.08.2020 18:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, передает
Глава Белого дома заявил, что США внимательно следят за происходящим в Беларуси, где сложилась ужасная ситуация после президентских выборов.
Ранее президент США не комментировал обстановку в Беларуси.
17 августа Великобритания заявила, что
В Беларуси после выборов 9 августа проходят протесты, которые в первые дни заканчивались силовым разгоном.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)