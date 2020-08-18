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За 25 лет Антарктида потеряла 4 трлн кубометров льда

18.08.2020 16:15 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Эволюция Антарктиды. Американские климатологи и гляциологи  проанализировали спутниковые снимки, которые отображают  изменения снежного покрова материка. Удалось подсчитать с высокой точностью  убыль объемов льда. В общей сложности Антарктида потеряла  4 триллиона кубометров замерзшей воды. Этого бы хватило, чтобы  заполнить до краев знаменитый американский Большой каньон.
 
 
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Эволюция Антарктиды. Американские климатологи и гляциологи  проанализировали спутниковые снимки, которые отображают  изменения снежного покрова материка....
 
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