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За 25 лет Антарктида потеряла 4 трлн кубометров льда
18.08.2020 16:15 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭволюция Антарктиды. Американские климатологи и гляциологи проанализировали спутниковые снимки, которые отображают изменения снежного покрова материка. Удалось подсчитать с высокой точностью убыль объемов льда. В общей сложности Антарктида потеряла 4 триллиона кубометров замерзшей воды. Этого бы хватило, чтобы заполнить до краев знаменитый американский Большой каньон.
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Эволюция Антарктиды. Американские климатологи и гляциологи проанализировали спутниковые снимки, которые отображают изменения снежного покрова материка....
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