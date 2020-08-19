В Мали военный переворот. Восставшие задержали президента и премьера

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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта задержан военными в столице Бамако, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности.



Фото: Reuters

Та же информация появилась у AFP, агентство уточнило, что вместе с президентом был задержан премьер-министр страны Бубу Сиссе.

Аресту предшествовали мятеж военных на базе Кати и задержание нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей, сообщает Reuters. По информации Financial Afrik, среди них есть председатель парламента Мусса Тимбине.

Как пишет издание Jeune Afrique, в день ареста Кейта находился в своей резиденции в Бамако вместе с Сиссе и своим сыном, депутатом Каримом Кейтой. Днем к резиденции пришла группа демонстрантов, требовавшая отставки президента, после чего правительство призвало оппозиционные силы к «разуму и патриотизму» и заявило, что готово к диалогу. Через несколько часов президента и премьера арестовали и доставили в Кати.

Оппозиционное «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил», участвующее в протесте против правительства, заявило, что задержание Кейты — это «не военный мятеж, а народное восстание». «Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — сказал представитель движения Нухум Того Reuters.

Напряженность в Мали сохраняется с марта. Тогда Конституционный суд отменил результат 31 избирательного участка на выборах в парламент страны, что позволило партии Кейты получить десять дополнительных мест и стать крупнейшим блоком. На росте недовольства в стране также сказались сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах Мали, а также бедность населения. Свою роль сыграла и ухудшающаяся обстановка с безопасностью из-за действий экстремистских групп в стране.

В июне и июле в Мали проходили массовые акции протеста, в которых участвовали тысячи человек. Они требовали отставки президента. Полиция использовала слезоточивый газ, во время протестов возникали столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов.

Ибрагим Бубакар Кейта занимал пост премьер-министра страны с 1994 по 2000 год, на посту президента он находится с сентября 2013 года.