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Песков о ситуации в Беларуси: Констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место

20.08.2020 15:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кремль констатирует косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.


Дмитрий Песков. Фото: Reuters

— Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, — сказал Песков. При этом он отметил, что проблемы в стране должны решать сами белорусы — через диалог.

По его словам, диалог с белорусской оппозицией со стороны России или других стран был бы вмешательством в дела страны.

— Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится, — сказал он, отвечая на вопрос, «останется ли Кремль в стороне», когда в Беларуси наблюдается внешнее вмешательство.

Он заявил, что Кремль ведет ведет диалог с Евросоюзом и "последовательно доводит позицию о недопустимости внешнего влияния" на события в Беларуси.

Накануне Песков заявил, что в Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Беларуси военной помощи. Он не ответил на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть.

 
 
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Кремль констатирует косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
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