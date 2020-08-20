Песков о ситуации в Беларуси: Констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место

Источник материала: Tut.by

Кремль констатирует косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС .



Дмитрий Песков. Фото: Reuters

— Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, — сказал Песков. При этом он отметил, что проблемы в стране должны решать сами белорусы — через диалог.

По его словам, диалог с белорусской оппозицией со стороны России или других стран был бы вмешательством в дела страны.

— Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится, — сказал он, отвечая на вопрос, «останется ли Кремль в стороне», когда в Беларуси наблюдается внешнее вмешательство.

Он заявил, что Кремль ведет ведет диалог с Евросоюзом и "последовательно доводит позицию о недопустимости внешнего влияния" на события в Беларуси.

Накануне Песков заявил , что в Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Беларуси военной помощи. Он не ответил на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть.