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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политическую ситуацию в Беларуси обсудили на международной конференции Союза коммунистических партий Встреча прошла в онлайн-формате. Лидер КПРФ уверен, что "белорусский народ обязан сберечь все, что создал за последнее время", и обратился с призывом к белорусским...

Встреча прошла в онлайн-формате. Лидер КПРФ уверен, что "белорусский народ обязан сберечь все, что создал за последнее время", и обратился с призывом к белорусским рабочим. Важным результатом работы конференции стал призыв к коммунистам всего мира оказать всестороннюю помощь Беларуси. Под обращением подписались лидеры 17 компартий.