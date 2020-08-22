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Политическую ситуацию в Беларуси обсудили на международной конференции Союза коммунистических партий

22.08.2020 21:27 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Встреча прошла в онлайн-формате. Лидер КПРФ уверен,  что "белорусский народ обязан сберечь все, что создал за последнее время",  и обратился с призывом к белорусским рабочим. Важным результатом работы конференции стал призыв к коммунистам всего мира оказать всестороннюю помощь Беларуси. Под обращением подписались лидеры 17 компартий.
 
 
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Встреча прошла в онлайн-формате. Лидер КПРФ уверен,  что "белорусский народ обязан сберечь все, что создал за последнее время",  и обратился с призывом к белорусским...
 
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