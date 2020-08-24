Грибаускайте: Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически

Источник материала: Tut.by

Мир больше не может вести двойную игру с режимом Александра Лукашенко, его надо политически и дипломатически изолировать, сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.



Фото: twitter.com/Grybauskaite_LT

— Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношении представителей Беларуси — не народа — должны применять не только политические, но и экономические санкции, — сказала Грибаускайте LRT.

Экс-президент приехала в Мядининкай для участия в «Пути свободы».

— Этот режим должен знать, как его оценивает мир. Хватит играть и сидеть на двух стульях, как отчасти делал Запад и мы — будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны, — сказала экс-президент.

— Сейчас, после такого массового применения жестокой силы против своего народа, которое рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути, — сказала она.

После того как ЦИК Беларуси объявил, что на выборах президента Лукашенко получил 80% голосов, в Беларуси начались протесты. Власти применяют силу против протестующих — задержаны около 7000 человек, люди сообщают о жестоком обращении и насилии со стороны силовиков. Трое человек скончались, сотни получили разные травмы.

Грибаускайте сказала, что для белорусов важна помощь литовцев. Она напомнила, что на заре независимости Литве также нужна была поддержка других стран.

— Любой стране важно знать, что она не одна. И сегодня мы показываем, что белорусы не одиноки, — сказала перед акцией «Путь свободы» Грибаускайте.

Напомним, что в акции приняли участие почти 50 000 человек, люди встали живой цепью на расстоянии 32 км. Акция прошла 23 августа, в тот же день, когда в 1989 году состоялся Балтийский путь — живая цепь от Вильнюса до Таллина, в которой, взявшись за руки, стояли более миллиона людей. Тогда миру послали весть о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены избавиться от советской оккупации и восстановить независимость.