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НАТО призвала Россию уважать суверенитет и целостность Беларуси
28.08.2020 06:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сдержанности в Беларуси.
«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси», — сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters.
По словам Столтенберга, НАТО уважает суверенитет Беларуси и не наращивает военного присутствия возле границ этой страны. Определять будущее своей страны — дело белорусского народа, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.
Силовой резерв для Беларуси
Ранее президент России Владимир Путин
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме потребовал от России отказаться от силового вмешательства в Беларуси. «Польское правительство призывает Россию незамедлительно отказаться от планов вооруженного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом „восстановления порядка“ — враждебного акта в нарушение норм международного права и прав человека белорусов, которые должны быть свободны в решении своей собственной судьбы», — написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.
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