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НАТО призвала Россию уважать суверенитет и целостность Беларуси

28.08.2020 06:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к сдержанности в Беларуси.


Йенс Столтенберг. Фото: nato.int

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимого государства, Беларуси», — сказал он в четверг, 27 августа, в интервью информационному агентству Reuters.

По словам Столтенберга, НАТО уважает суверенитет Беларуси и не наращивает военного присутствия возле границ этой страны. Определять будущее своей страны — дело белорусского народа, подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Силовой резерв для Беларуси

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, которые могут быть задействованы в Беларуси для помощи действующей власти. Российские силовики будут посланы в Беларусь лишь в том случае, если беспорядки в этой стране выйдут из-под контроля, указал Путин. Это самый сильный до сих пор сигнал о том, что Россия может быть готова к применению силы в Беларуси, отмечает Reuters.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме потребовал от России отказаться от силового вмешательства в Беларуси. «Польское правительство призывает Россию незамедлительно отказаться от планов вооруженного вмешательства в Беларуси под ложным предлогом „восстановления порядка“ — враждебного акта в нарушение норм международного права и прав человека белорусов, которые должны быть свободны в решении своей собственной судьбы», — написал Моравецкий в своем микроблоге в Twitter.

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