США, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с заявлением по Беларуси

Источник материала: Tut.by

Миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленные в Минске, выпустили совместное заявление по поводу ситуации в Беларуси. Сообщение опубликовано на сайте представительства ЕС в Беларуси.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов. Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси», — сказано в заявлении.

«Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных», — заявили представители стран Запада, выразив солидарность с жертвами насилия и жестокого обращения.

В заявлении страны осудили «непропорциональное применение силы и призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога». — отметили в заявлении.