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США, Великобритания, Швейцария и ЕС выступили с заявлением по Беларуси
29.08.2020 17:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленные в Минске, выпустили совместное заявление по поводу ситуации в Беларуси. Сообщение
«Мы неоднократно заявляли о своей солидарности с народом Беларуси, который требует соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов. Мы поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Беларуси», — сказано в заявлении.
«Со времени выборов мы стали свидетелями бесчеловечного и непропорционального применения правоохранительными органами силы против мирных демонстрантов и простых граждан. Мы видим множество свидетельств серьезных травм, полученных в результате такого применения силы. Нам также становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных», — заявили представители стран Запада, выразив солидарность с жертвами насилия и жестокого обращения.
В заявлении страны осудили «непропорциональное применение силы и призвали власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».
«Мы призываем власти Беларуси соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога». — отметили в заявлении.
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Миссии США, Великобритании, Швейцарии и Европейского cоюза от имени государств-членов ЕС, представленные в Минске, выпустили совместное заявление по поводу...
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