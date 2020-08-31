|
Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников
01.09.2020 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.
Об этом заявили министры инностранных дел Латвии и Эстонии, а также глава МВД Литвы, передает
Вот список лиц, которым запрещен въезд в эти страны, вошли следующие должностные лица:
Латвия
«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов», - говорится в пояснении МИД Латвии. Глава МИД этой страны Эдгарс Ринкевичс заявил, что запрет на въезд - бессрочный.
При этом визит Александра Лукашенко в Ригу, назначенный на апрель, «снят с повестки дня», передает
Эстония
Эстония запретила въезд лицам из черного списка сроком на 5 лет, до 30 августа 2025 года. «Эти люди играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов», - отметили в МИД Эстонии.
«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время, мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он подчеркнул, что Эстония поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.
Литва
Глава МВД Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала документ о введении санкций в отношении представителей белорусских властей, виновных в фальсификации результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.
«Департамент миграции при Министерстве внутренних дел в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику, - говорится в распространенном МВД
Президент Литвы Гитанас Науседа, сообщивший о санкциях, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, он будет дополняться новыми людьми и представителями власти.
По его словам, многие из списка часто в последние годы посещали Литву, и не один раз. «Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз», - указал Науседа.
Причина введения санкций
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа
Предполагалось, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему. Однако страны Балти нестали дожидаться окончательного решение ЕС и решили самостоятельно ввести санкции
Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД
Глава РФ Владимир Путин
Ситуация в Беларуси
Тем временем в Беларуси уже три недели продолжается противостояние людей к действующей власти. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми. Проходят многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента. За первые три дня после выборов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека (официально) погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.
По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко
Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.
Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и
Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко и еще 29 его приближенных чиновников не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Им запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)