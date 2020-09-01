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Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов

01.09.2020 07:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр связи Венесуэлы Родригес объяснил интересами национального примирения решение Каракаса помиловать десятки оппозиционеров перед выборами в парламент. Оппозиция ранее отказалась от участия в выборах, пишет DW.


Фото: Reuters

Глава Венесуэлы Николас Мадуро помиловал более 100 оппозиционных депутатов. Министр связи и информации Хорхе Родригес огласил их имена на пресс-конференции в понедельник, 31 августа. Он объяснил решение официального Каракаса «интересами национального примирения». Среди помилованных — соратник лидера оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Моррера, взятый под стражу в марте 2019-го по подозрению в терроризме.

В Боливарианской Республике 6 декабря ожидаются выборы в парламент. Гуайдо и основные оппозиционные силы призывают бойкотировать голосование, считая выборы обманом.

В Венесуэле свыше полутора лет продолжается борьба за власть между левонационалистическим правительством во главе с Мадуро и правоцентристской оппозицией во главе с председателем парламента Хуаном Гуайдо. В январе 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, что было признано более чем 50 государствами. Однако Николас Мадуро, на стороне которого находится армия, по-прежнему удерживает власть в стране.

 
 
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Министр связи Венесуэлы Родригес объяснил интересами национального примирения решение Каракаса помиловать десятки оппозиционеров перед выборами в парламент....
 
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