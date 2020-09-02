Дочь Рамзана Кадырова стала заместителем министра культуры Чечни

Источник материала: Tut.by

Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, получила должность первого замминистра культуры республики. Об этом сообщается в «Инстаграме» чеченского министра культуры Хож-Бауди Дааева.



Фото из Instagram

«Для меня и для всей сферы культуры такое назначение — за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы», — говорится в сообщении.

Дааев также поблагодарил главу Чечни за то, что тот поддержал его решение назначить Айшат Кадырову на пост замминистра.

Сам Рамзан Кадыров подтвердил, что его дочь займет эту должность. В своем телеграм-канале он поздравил ее с назначением и отметил, что ранее она успешно управляла модным домом, а также внесла большой вклад «в дело развития филармонии Чеченской Республики».

Глава Чечни напомнил, что в марте текущего года его дочь наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». «Это также оценка за вклад Айшат Кадыровой в развитие национальной культуры и искусства», — отметил он.

Айшат Кадырова родилась в 1998 году в селении Центарой. В 2016 году она поступила на экономический факультет Чеченского госуниверситета. В 2016 Кадырова вышла замуж за сына близкого друга главы Чечни.

Айшат — первая из детей Рамзана Кадырова, получившая руководящую должность. До этого она занималась развитием модного дома Firdaws, который в 2009 году создала ее мать, жена главы Чечни Медни Кадырова.

В феврале этого года Firdaws провел презентацию своей коллекции в Париже — это был первый показ чеченского модного дома в Европе. Он проходил одновременно с Парижской неделей моды, но в ее программу не входил — мероприятие прошло под эгидой фестиваля «Русские сезоны», который организовали российское правительство и минкульт.

Этим летом Айшат вместе со своей матерью Медни и сестрой Кариной попала в санкционный список Госдепартамента США.