Получение гражданства Гренады — инвестиционные условия и преимущества программы

Источник материала: ИноСМИ

Гренада – это страна, находящаяся в Карибском регионе. Для иностранных инвесторов она привлекательна за счет действующей здесь инвестиционной программы. За вложения на сумму от 150 тысяч долларов вы сможете получить второй паспорт без особых проблем.

Гренада – единственная страна карибского бассейна с программой инвестиционного гражданства, которая имеет визовый договор с США. Если вы получите второй паспорт здесь, в дальнейшем можно оформить визу Е-2 и легально проживать на территории США.

Гражданство Гренады за инвестиции получает не только заявитель, но и другие члены семьи, включенные в заявку – дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и супруга/супруг.

Плюсы оформления гражданства в этой юрисдикции

Среди плюсов инвестиционного гражданств в Гренаде можно выделить:

Оформление документов в сжатые сроки. Вы получаете второй паспорт уже через 3-4 месяца после подачи заявки. Для ускорения процесса необходимо правильно оформить заявку, а также собрать все необходимые документы. Не нужно учить язык. Чтобы стать владельцем карибского паспорта, не нужно знать английский язык. Также отсутствуют обязательные тестирования на знание местной культуры и истории. Требуется минимум вложений. Второй паспорт будет стоить от 150 тысяч долларов. Меньшая стоимость только у гражданства Антигуа и Барбуды. В заявку можно включать супругов, несовершеннолетних детей, финансово зависимых родителей старше 65 лет и пр. Получить гражданство Гренады можно, не выезжая из родной страны. Чтобы стать владельцем второго паспорта, не обязательно приезжать в Гренаду. Также не требуется постоянное проживание на территории страны. В Гренаде нет запрета на второе гражданство. Вы можете сохранить свой основной паспорт при необходимости. Это не нарушит никаких местных законов. Минимальный процент отказов. Оформлением гражданства занимается компания-агент. Она проводит предварительную проверку потенциального соискателя второго паспорта. Такой процент сводит процент отказов к минимуму.

Как оформить второе гражданство в Гренаде

На данный момент получить инвестиционное гражданство в Гренаде можно двумя способами – через покупку недвижимости и путем пожертвований в Фонд экономического развития страны.

Покупка недвижимости

Учитываются объекты, стоимость которых начинается от 220 тысяч долларов, которые одобрены государством. Важно, чтобы после покупки объект находился в собственности соискателя гражданства не менее 5 лет. После этого недвижимость можно будет перепродать и вернуть свои инвестиции. В перепродаже тоже есть один нюанс – покупателям должен быть такой же участник инвестиционной программы.

Невозвратные пожертвования в фонд экономического развития

В Гренаде работает Национальный фонд преобразования, он был основан в 2013 году. Средства из фонда направляются на финансирование таких отраслей, как туризм, альтернативные источники энергии, сельское хозяйство и пр.

Размер пожертвований будет зависеть от того, сколько человек будет претендовать на получение гражданства вместе с соискателем: