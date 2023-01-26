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Получение гражданства Гренады — инвестиционные условия и преимущества программы
26.01.2023 13:04 — Новости Мира | ИноСМИ
Источник материала: ИноСМИ
Гренада – это страна, находящаяся в Карибском регионе. Для иностранных инвесторов она привлекательна за счет действующей здесь инвестиционной программы. За вложения на сумму от 150 тысяч долларов вы сможете получить второй паспорт без особых проблем.
Гренада – единственная страна карибского бассейна с программой инвестиционного гражданства, которая имеет визовый договор с США. Если вы получите второй паспорт здесь, в дальнейшем можно оформить визу Е-2 и легально проживать на территории США.
Гражданство Гренады за инвестиции получает не только заявитель, но и другие члены семьи, включенные в заявку – дети, родители, бабушки, дедушки, братья, сестры и супруга/супруг.
Плюсы оформления гражданства в этой юрисдикции
Среди плюсов инвестиционного гражданств в Гренаде можно выделить:
Как оформить второе гражданство в Гренаде
На данный момент получить инвестиционное гражданство в Гренаде можно двумя способами – через покупку недвижимости и путем пожертвований в Фонд экономического развития страны.
Покупка недвижимости
Учитываются объекты, стоимость которых начинается от 220 тысяч долларов, которые одобрены государством. Важно, чтобы после покупки объект находился в собственности соискателя гражданства не менее 5 лет. После этого недвижимость можно будет перепродать и вернуть свои инвестиции. В перепродаже тоже есть один нюанс – покупателям должен быть такой же участник инвестиционной программы.
Невозвратные пожертвования в фонд экономического развития
В Гренаде работает Национальный фонд преобразования, он был основан в 2013 году. Средства из фонда направляются на финансирование таких отраслей, как туризм, альтернативные источники энергии, сельское хозяйство и пр.
Размер пожертвований будет зависеть от того, сколько человек будет претендовать на получение гражданства вместе с соискателем:
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