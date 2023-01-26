Почему стоит инвестировать в элитную недвижимость Турции в 2023 году

Источник материала: ИноСМИ

Турция — это про горные и морские пейзажи, которые окружают старинные достопримечательности, высочайший уровень сервиса и множество развлечений. Столь многогранен и турецкий жилищный рынок. В нем не составит труда найти объект под любые цели и бюджет: недорогие квартиры, пентхаусы, дуплексы, участки под застройку и пр.

Особое место среди всех типов жилья занимает элитная недвижимость Турции, купить которую выбирает небольшой сегмент инвесторов с высоким уровнем дохода. VIP-апартаменты являются не только показателем высокого статуса их владельца, но и позволяют приумножить капитал. Почему в 2023 году для инвестирования стоит выбирать элитную недвижимость, расскажем далее в статье.

Что считается элитной недвижимостью

Четкого определения обычного и элитного жилья нет, ведь в каждой стране эти характеристики могут отличаться. В Турции, помимо высокой стоимости, VIP-апартаменты можно выделить по следующим критериям:

• превосходные видовые характеристики;

• удачное расположение объекта (у моря, в элитном районе или в окружении достопримечательностей);

• уникальные архитектура и дизайн;

• большая площадь жилья;

• наличие обширной придомовой территории со множеством инфраструктурных объектов;

• исторический статус апартаментов.

Весомое преимущество недвижимости премиум-класса — материалы, которые используются при строительстве. Они обязательно должны быть качественными, долговечными и высокоэффективными. В дорогом сегменте жилья нет места экономии, а потому в апартаментах часто можно встретить гранитный пол, мрамор и ценные породы дерева.

Часто под элитной недвижимостью подразумевают респектабельные апартаменты в престижных ЖК, просторные виллы на берегу морского побережья или в горах, роскошные пентхаусы и таунхаусы.

Почему стоит инвестировать

Цены на элитные квартиры Турции продолжают увеличиваться с каждым годом. В 2022 году средняя стоимость недвижимости выросла на 174%, а в Анталии аж на 198%. Многие эксперты прогнозируют, что рост цен на апартаменты продолжится, ведь они еще не достигли своего максимума, а значит, вложившись в элитное жилье, можно выгодно приумножить капитал, продав недвижимость через несколько лет.

Другое преимущество апартаментов премиум-класса заключается в том, что в большинстве случаев их стоимость превышает $400 000, благодаря чему инвестор получает возможность сразу претендовать на турецкое гражданство. Вместе с тем не лишним будет заручиться поддержкой надежного агентства недвижимости. Компания не только поможет с получением турецкого паспорта, но и проконсультирует по всем сопутствующим вопросам, а также окажет всестороннюю помощь при инвестировании в VIP-апартаменты.

На что обратить внимание

Покупая недвижимость в элитном жилом комплексе, можно сэкономить, если выбирать объекты на стадии котлована. На начальных этапах строительства застройщик предлагает самые недорогие цены на апартаменты, которые на 30% ниже, чем при сдаче объекта в эксплуатацию. Также существует возможность обсудить с девелопером изменение планировки квартиры, отделочных материалов и дизайна под ваши предпочтения.

Выгодным приобретением будет элитная недвижимость в развивающемся районе. С каждым годом стоимость жилья будет расти, благодаря чему можно заработать на перепродаже. В Турции районы активно застраиваются, а потому инвестор получает всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру еще на начальном этапе строительных работ: магазины, аптеки, рестораны и пр.

Жилье премиум-класса подразумевает продуманность до мелочей не только апартаментов, но и придомовой территории. При покупке квартиры в элитном ЖК в формате «город в городе», инвестор получает идеально развитую внутреннюю инфраструктуру, в которой могут быть: детские площадки, кинотеатр, парковка, беседки для барбекю, рестораны, салоны красоты, спортзалы и круглосуточная охрана.

Резюме

Мечтаете об элитном жилье в Турции, но не знаете, какой объект выбрать? Обращайтесь в Status Property — лицензированное агентство недвижимости. В нашем каталоге подобраны лучшие VIP-апартаменты Турции с прекрасными видовыми и другими характеристиками. Менеджеры компании подберут именно тот вариант, который будет соответствовать вашим запросам и бюджету. А чтобы сделка купли-продажи прошла легко и безопасно, наши специалисты сопроводят вас на всех ее этапах.