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Европейский туристический портал включил Брест в топ-6 городов для поездки с детьми
26.01.2017 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
Англойзычный сайт о путешествиях по Восточной Европе Argophilia
Помимо Бреста в список также вошли чешский Оломоуц, украинский Львов, хорватский Славонски-Брод, болгарская Варна, эстонская Тарту.
«Брест в Беларуси — это великолепная отправная точка для поездки в национальный парк Беловежская пуща, наиболее крупная сохранившаяся часть первобытного леса. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО является домом для более 900 растений и 250 птиц и животных, в том числе для Европейского зубра. На территории заповедника находятся зоопарк и Музей природы, а также усадьба Деда Мороза», — сообщает издание.
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Из Бреста авторы статьи советуют первым делом поехать в пущу.
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