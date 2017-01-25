Англойзычный сайт о путешествиях по Восточной Европе Argophilia включил Брест в рейтинг городов, который стоит посетить семьям с детьми.





Помимо Бреста в список также вошли чешский Оломоуц, украинский Львов, хорватский Славонски-Брод, болгарская Варна, эстонская Тарту.

«Брест в Беларуси — это великолепная отправная точка для поездки в национальный парк Беловежская пуща, наиболее крупная сохранившаяся часть первобытного леса. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО является домом для более 900 растений и 250 птиц и животных, в том числе для Европейского зубра. На территории заповедника находятся зоопарк и Музей природы, а также усадьба Деда Мороза», — сообщает издание.



