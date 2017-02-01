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Умер народный художник Беларуси Анатолий Барановский

01.02.2017 21:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Анатолий Барановский. Фото: wikipedia.org

На 80-м году жизни умер заслуженный деятель искусств, народный художник Беларуси Анатолий Барановский, сообщает газета «Культура». Причины смерти и дата похорон не сообщаются.

Анатолий Васильевич — уроженец Минска, окончил Минское художественное училище и Белорусский государственный театрально-художественный институт. Был членом Союза художников Беларуси. Профессор живописи, заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат Государственной премии, народный художник.

Много лет преподавал на художественном факультете Белорусской государственной академии искусств.

Работы художника известны в России, Англии, Польше, Германии, Бельгии, Швейцарии, Франции, США, Украине, Болгарии, Дании, Японии, Китае, Италии и других странах мира. Его произведения хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Музее современного изобразительного искусства, а также многих других учреждениях, в том числе за границами страны.

Среди его работ наиболее известны «Белорусский мотив», «Облака плывут над землей родной», «Дорога детства», «Купалье», «Березы», «Связь времен», «Собор в Минске», «Наследие. Мирский замок», «Гольшаны», «Крево», «Освобожденный Минск», «Коложа» и другие.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины смерти и дата похорон не сообщаются.

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