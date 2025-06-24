Гордость Беларуси - победители премии «Номер один» 2025

Источник материала: ProBusiness

20 июня на сцене Falcon Club Arena были объявлены победители IX ежегодной бизнес-премии «Номер один». Выбор лучших компаний - это выбор более 75 900 респондентов. Голосование проходило с 10 по 24 марта на сайте рейтингов и обзоров TOPBRAND.MEDIA для номинантов из трёх стран: Беларуси, России и Казахстана.

Руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская:

«Победители - наши звезды и гордость Беларуси! Задача Оргкомитета обеспечить высокий уровень проведения премии «Номер один» и подсветить широкой аудитории успехи и достижения лучшего, что есть в Беларуси.

Компании-победители, представители бизнеса, культуры и искусства делают нашу жизнь комфортнее и мир лучше. Они достойны признания, уважения и внимания. Всю информацию о лидерах рынка вместе с обзорами, полезными статьями и интервью мы размещаем на сайте рейтингов TOPBRAND.MEDIA. А для организации церемонии награждения привлекаем лучших специалистов из ивент-индустрии и деятелей культуры.»





Режиссёр премии «Номер один» Дмитрий Залесский:

«Для меня премия «Номер один» не только про бизнес, но и про искусство и стиль. В премии всегда используются новые форматы, отслеживаются международные тренды, высокий уровень графики и дизайна. Перед задачей режиссёра всегда стоит поиск новых решений, поддержка стиля и желание удивлять.

С каждым годом масштаб мероприятия растёт. По итогу можно сказать, что IX церемония награждения прошла успешно, это было очень стильное мероприятие. Это был формат равный премии Оскар, Каннскому кинофестивалю и другим международным премиям. Потрясающие красивые гости, оформление, сцена. В программе мы использовали интересные коллаборации:

Группа с международной популярностью «Parade of Planets» и белорусские бренды одежды от Brands Fashion Show

Фрагмент балета Игоря Колба «Иллюзии любви» под аккомпанемент концертмейстера Большого театра Сарры Степанян и дуэта виолончелей TSAREVS DUO. Премьеры новых номеров, Autotune Voice Show и тематический пролог с участием 45 артистов. Мы старались всех удивить и подарить эстетическое удовольствие.»

ПОБЕДИТЕЛИ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2025

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

За высокий уровень сервиса и профессионализма, за выдающийся вклад в развитие гражданской авиации Беларуси награждается авиакомпания «Белавиа»

За выдающийся вклад в развитие выставочной индустрии Беларуси и формирование имиджа Минска как современного центра деловой и культурной активности награждается Минский международный выставочный центр BelExpo

За образовательные проекты в области культуры и искусства, за развитие эстетического интеллекта и ценностей гуманизма награждается Клуб интеллектуального досуга «Факультатив»

За выдающийся вклад в развитие высокотехнологичного электротранспорта и продвижение экологически чистых решений в городской мобильности Беларуси награждается ОАО «МАЗ».

За вклад в развитие новых технологий и формирование интеллектуальной цифровой экосистемы, которая ежедневно помогает миллионам пользователей и тысячам компаний в СНГ, а также за поддержку малого и среднего бизнеса через удобные цифровые инструменты награждается компания «Яндекс»

За инновационный подход к популяризации современного искусства, поддержку белорусских художников и создание уникального цифрового пространства, объединяющего авторов и ценителей искусства награждается онлайн-платформа Artcenter.by

За творческую смелость, глубоко духовный и эстетически совершенный вклад в развитие национальной художественной школы награждается заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник Зоя Литвинова

За создание масштабных конференций по электронной коммерции ECOM CONF, за значительный вклад в развитие финансовой грамотности, внедрение современных технологий в бухгалтерский учет и формирование профессионального сообщества награждается бизнес-ангел, педагог-новатор и адепт цифрового развития бизнеса Ольга Иваненко

За высокий профессионализм и стойкое развитие в комплексном техническом сопровождении масштабных мероприятий, концертных туров, телевизионных съёмок и сценических шоу в странах СНГ награждается компания Blackout Studio

За значительный вклад в развитие барной индустрии, высокий профессионализм, выдающееся мастерство в сфере барного искусства награждается Геннадий Никанчик

За выдающийся вклад в развитие предпринимательства, за популяризацию ценностей социально ответственного бизнеса и вдохновляющее лидерство на международной арене награждается Оскар Хартманн

За выдающийся вклад в развитие маркетинга и деловой культуры, за просветительскую деятельность и влияние на формирование нового поколения предпринимателей, а также за создание обширного наследия деловой литературы, книг, ставших настольными для тысяч профессионалов награждается Игорь Манн

За устойчивое развитие женского предпринимательства и содействие гендерному равенству награждается ОАО «Белинвестбанк»





ФИНАНСЫ

«Программа лояльности №1» — Visa Extra

«Платежная система №1» — Visa

«Страховая компания №1» — imkliva

«Платежный агрегатор №1» — iPay

«Банк для малого бизнеса №1» — МТБанк

«Банковское мобильное приложение для оплаты №1» — Moby / МТБанк

«Банк для VIP-клиентов №1» — МТБанк

«Банковская карта рассрочки №1» — Халва / МТБанк

«Банк с иностранным капиталом №1» — ОАО «Сбер Банк»

«Торговый эквайринг №1» — ОАО «Сбер Банк»

«Платёжная карта с бонусной программой №1» — СберКарта / ОАО «Сбер Банк»

«Банк по автокредитованию №1» — ОАО «Сбер Банк»

«Криптобиржа №1» — BYNEX

«Лизинговая компания №1» — Активлизинг

«Инвестиционная платформа №1» — aigenis invest

«Оператор обмена криптовалют №1» — Whitebird

«Компания по организации услуг в получении кредита №1» — ЮниКредит

«Жилищно-накопительный сервис №1» — ПК «Жилищный баланс»





БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ

«Мобильный оператор №1» — А1

«Интернет-оператор №1» — А1

«Консалтинговая компания №1» — АСБ Консалт

«Интегратор CRM систем №1» — Atevi Systems

«Логистическая компания №1» — RTL Alliance

«Компания по организации экспортно-импортных сделок №1» — RTL Alliance

«Онлайн-площадка недвижимости №1» — REALT

«Интернет-портал о бизнесе №1» — Probusiness.io

«Бизнес-клуб №1» — Клуб Про бизнес

«Аутсорсинговая бухгалтерская компания №1» — БизнесСтарт

«Коворкинг №1» — Центры притяжения Igrow

«Агентство интернет-маркетинга №1» — Webcom Group

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Сертификация и испытания продукции №1» — ООО «Центр Сертификации Стандарт»





ОБРАЗОВАНИЕ

«Школа робототехники для детей №1» — RCODE

«Центр развития эмоционального интеллекта для детей №1» — Центр осознанного взросления UpGrade

«Бизнес-школа №1» — LEAD IT

«IT-образование для детей и подростков №1» — IT-академия RED education

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНИКА

«Поставщик вилочных погрузчиков №1» — Семь Холмов Бел

«Комплексное обеспечение металлообрабатывающего производства №1» — ООО «ТЕХИНТЕРКОРН»

«Смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки №1» — CIMCOOL

«Оборудование для пищевых производств №1» — KIESELMANN

«Спецодежда №1» — SPECOVKA.BY

АВТО

«Автосалон электромобилей №1» — ООО «Атлант-М Электромобили»

«Салон китайских автомобилей №1» — GEELY Атлант-М Боровая

«Дилер BELGEE №1 в Беларуси» — BELGEE Атлант-М на Независимости

«Охлаждающие жидкости для автомобилей №1» — GreenCool

«Интернет-магазин мото и электротранспорта №1» — avtovelomoto.by





ЗДОРОВЬЕ

«Медицинская лаборатория №1» — HELIX

«Сеть аптек №1» — INLEK

Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-аптека №1» — apteka-online.by

«Портал о здоровье №1» — 103.by

«Центр восстановления зрения №1» — VOKA

«Венотонизирующее средство №1» — ДЕТРАЛЕКС

«Биологически активные добавки №1» — Swiss Energy

«Центр ортодонтии №1» — УмкаБелМед

«Ферментный препарат №1» — Креон®

«Слабительное средство №1» — Дюфалак®

«Сосудосуживающий спрей от насморка №1» — РИНОМАРИС

«Центр подологии №1» — Лёгкий Шаг

«Стоматология №1 г. Гомель» — Ю-КЛИНИК

Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Стоматология №1 г. Гомель» — TESLEV CLINIC

«Медицинский центр №1 г. Бреста» — ЛОДЭ

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-аптека №1»— iskamed.by

Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Сеть салонов Оптики №1» — Оптика Fielinn

ДОМ

«Дизайн студия №1» — LETO design & architecture

«Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1» — askona.by

«Сеть магазинов мебели №1» — Askona

«Матрасы импортного производства №1» — Askona

«Воротные системы №1» — Hörmann

«Карнизы №1» — АС ФОРОС

«Производитель рулонных штор №1» — ООО «НеоФьюжен»

«Компания по продаже пиломатериалов №1» — Русский Лес

«Агентство недвижимости №1» — Гарант Недвижимость

«Производитель каркасных домов №1» — FRAMEHOUSE

«Баня-бочка №1» — ТИХАЯ ГАВАНЬ

«Интернет-каталог товаров и услуг для строительства, ремонта, интерьера №1» — mamont.by

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Агентство недвижимости №1» — ФАТТОРИЯ

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Вертикальный пылесос №1» — DREAME

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Робот-пылесос №1» — DREAME

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-каталог товаров и услуг для строительства, ремонта, интерьера №1» — DOM.BY





ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ

«Производитель варено-копченых колбасных изделий №1» — ОАО «Брестский мясокомбинат»

«Мясные деликатесы №1» — ОАО «Брестский мясокомбинат»

«Мясные намазки №1» — Namazka / ОАО «Брестский мясокомбинат»

«Пельмени №1» — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Специальная награда премии «Номер один» ОАО «Брестский мясокомбинат» за эффективный маркетинг с использованием современных каналов продвижения и устойчивые лидерские позиции в масштабном потребительском голосовании премии «Номер один»

«Фруктовые пюре для всей семьи №1» — АВС

Открытие года — Фруктовые десерты «Второй завтрак» ABC

«Майонез постный №1» — АВС

«Доставка правильного питания №1» — PROFIT FOOD

«Витграсс №1» — Белвитграсс

«Программа сбалансированного питания №1» — Herbalife

В номинации «Открытие года - 2025» награждаются Сухие специализированные напитки для питания молодежи, людей среднего и пожилого возраста ТМ Genetika от Волковысского ОАО «Беллакт»

«Спортивное питание белорусского производства №1» — Genetika / Беллакт

«Производитель вареных колбасных изделий №1» — ОАО «Волковысский мясокомбинат»

«Консервированное детское питание №1» — Маленькое счастье

«Майонез №1» — КАМАКО

КРАСОТА И МОДА

«Бренд парфюмерии белорусского производства №1» — ETIB PARFUM

«Сеть магазинов ювелирных изделий и часов №1» — ZIKO

«Дизайнерский бренд одежды №1» — ZNWR

«Центр лазерной косметологии №1» — HappyDerm

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Магазин сумок №1» — GALANTEYA

«Сеть салонов красоты №1» — cosmico

«Бренд профессиональной мужской косметики для волос №1» — Reuzel

УСЛУГИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

«Кейтеринг №1» — Favorit Catering

«Прокат звукового оборудования №1» — Soundcafe

«Техническое обеспечение мероприятий №1» — Soundcafe

«Площадка для проведения масштабных мероприятий №1» — Falcon Club Arena

«Салон музыкальных инструментов №1» — Piano.by





ОТДЫХ

«Сеть туристических агентств №1» — ИНТЕРСИТИ

«Туроператор №1» — ИНТЕРСИТИ

«Бутик-отель №1 в Беларуси» — Кронон Парк Отель

«Отель №1 г. Гродно» — Кронон Парк Отель

«Санаторий №1 в Беларуси» — ЮНОСТЬ

«Загородный SPA Wellness центр №1» — СИЛИЧИ

«Отель категории 5 звезд №1» — Beijing Hotel Minsk

«Туристический комплекс премиум-класса Беларуси №1» — КРАСНЫЙ БОР

«Туристическое агентство №1» — United Travel

«Курорт №1» — Санаторий «Приозерный»

«Автобусные туры №1» — Travel Lab

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Экскурсионные туры по Беларуси №1» — Travel Lab

«Ресторан высокой кухни №1» - Малевич

«Индивидуальные туры №1» — Туристическое агентство «А»

«Экзотические туры №1» — Туристическое агентство «А»

«SPA-салон премиум-класса №1» — Falcon Club Spa

«Ресторанный каталог-гид №1» — Relax.by

«Онлайн-продукт для развлечений №1» — BETERA

«Пивной ресторан №1» — ГОСЦI рестопаб

«Сеть ресторанов быстрого обслуживания (шаурма) №1» — Papa Doner

«Кинотеатр №1» — SKYLINE Cinema

Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Групповые туры из Минска №1» - ANITABY





ПОБЕДИТЕЛИ СТРАН СНГ

«Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1» в Казахстане — askona.kz

«Матрасы №1» в Казахстане — Askona

«Сеть магазинов мебели №1» в Казахстане — Askona

«Сеть кофеен №1» в России — Кофемания

«Ресторан современной русской кухни №1» в России — White Rabbit

«Интернет-портал о бизнесе №1» в России — expert.ru

«Развлекательный телеканал №1» в России — ТНТ

«Натуральная косметика №1» в России — Levrana

«Производитель рулонных штор и карнизов №1» в России — АС МАРТ

Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Конструктор сладких подарков №1» в России — Конфетки.рус

За инновации в пищевой промышленности и международный экспорт награждается бренд «Мираторг»

«Портал о медицине и здоровье №1» в Казахстане — 103.kz

«Онлайн-курсы о культуре и саморазвитии №1» в России — Уроки Легенд

«Антивирусная программа №1» в России — Kaspersky

«Круизная судоходная компания №1» в России — VolgaDream

«Онлайн-кинотеатр №1» в России — Кинопоиск

«Винодельня №1» в России — Абрау-Дюрсо

«Отель категории 5 звёзд №1» в Астане — The Ritz-Carlton, Astana

С лидерами рейтингов – ТОП-5 лучших брендов в 850 номинациях для стран Беларуси, России и Казахстана можно ознакомиться на сайте рейтингов и обзоров TOPBRAND.MEDIA . Выбирайте лучшее для себя и своих близких





Официальный сайт проекта и заявки на участие premium-n-one.com

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Фотографы:

Алексей Мойсевич

Алексей Рыбалко

Татьяна Мингинович

Илья Садовский