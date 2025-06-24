Гордость Беларуси - победители премии «Номер один» 2025

20 июня на сцене Falcon Club Arena были объявлены победители IX ежегодной бизнес-премии «Номер один». Выбор лучших компаний - это выбор более 75 900 респондентов. Голосование проходило с 10 по 24 марта на сайте рейтингов и обзоров TOPBRAND.MEDIA для номинантов из трёх стран: Беларуси, России и Казахстана.
Руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская:
«Победители - наши звезды и гордость Беларуси! Задача Оргкомитета обеспечить высокий уровень проведения премии «Номер один» и подсветить широкой аудитории успехи и достижения лучшего, что есть в Беларуси.
Компании-победители, представители бизнеса, культуры и искусства делают нашу жизнь комфортнее и мир лучше. Они достойны признания, уважения и внимания. Всю информацию о лидерах рынка вместе с обзорами, полезными статьями и интервью мы размещаем на сайте рейтингов TOPBRAND.MEDIA. А для организации церемонии награждения привлекаем лучших специалистов из ивент-индустрии и деятелей культуры.»
Режиссёр премии «Номер один» Дмитрий Залесский:
«Для меня премия «Номер один» не только про бизнес, но и про искусство и стиль. В премии всегда используются новые форматы, отслеживаются международные тренды, высокий уровень графики и дизайна. Перед задачей режиссёра всегда стоит поиск новых решений, поддержка стиля и желание удивлять.
С каждым годом масштаб мероприятия растёт. По итогу можно сказать, что IX церемония награждения прошла успешно, это было очень стильное мероприятие. Это был формат равный премии Оскар, Каннскому кинофестивалю и другим международным премиям. Потрясающие красивые гости, оформление, сцена. В программе мы использовали интересные коллаборации:
Группа с международной популярностью «Parade of Planets» и белорусские бренды одежды от Brands Fashion Show
Фрагмент балета Игоря Колба «Иллюзии любви» под аккомпанемент концертмейстера Большого театра Сарры Степанян и дуэта виолончелей TSAREVS DUO. Премьеры новых номеров, Autotune Voice Show и тематический пролог с участием 45 артистов. Мы старались всех удивить и подарить эстетическое удовольствие.»
ПОБЕДИТЕЛИ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2025
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
За высокий уровень сервиса и профессионализма, за выдающийся вклад в развитие гражданской авиации Беларуси награждается авиакомпания «Белавиа»
За выдающийся вклад в развитие выставочной индустрии Беларуси и формирование имиджа Минска как современного центра деловой и культурной активности награждается Минский международный выставочный центр BelExpo
За образовательные проекты в области культуры и искусства, за развитие эстетического интеллекта и ценностей гуманизма награждается Клуб интеллектуального досуга «Факультатив»
За выдающийся вклад в развитие высокотехнологичного электротранспорта и продвижение экологически чистых решений в городской мобильности Беларуси награждается ОАО «МАЗ».
За вклад в развитие новых технологий и формирование интеллектуальной цифровой экосистемы, которая ежедневно помогает миллионам пользователей и тысячам компаний в СНГ, а также за поддержку малого и среднего бизнеса через удобные цифровые инструменты награждается компания «Яндекс»
За инновационный подход к популяризации современного искусства, поддержку белорусских художников и создание уникального цифрового пространства, объединяющего авторов и ценителей искусства награждается онлайн-платформа Artcenter.by
За творческую смелость, глубоко духовный и эстетически совершенный вклад в развитие национальной художественной школы награждается заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художникЗоя Литвинова
За создание масштабных конференций по электронной коммерции ECOM CONF, за значительный вклад в развитие финансовой грамотности, внедрение современных технологий в бухгалтерский учет и формирование профессионального сообщества награждается бизнес-ангел, педагог-новатор и адепт цифрового развития бизнесаОльга Иваненко
За высокий профессионализм и стойкое развитие в комплексном техническом сопровождении масштабных мероприятий, концертных туров, телевизионных съёмок и сценических шоу в странах СНГ награждается компанияBlackout Studio
За значительный вклад в развитие барной индустрии, высокий профессионализм, выдающееся мастерство в сфере барного искусства награждается Геннадий Никанчик
За выдающийся вклад в развитие предпринимательства, за популяризацию ценностей социально ответственного бизнеса и вдохновляющее лидерство на международной арене награждается Оскар Хартманн
За выдающийся вклад в развитие маркетинга и деловой культуры, за просветительскую деятельность и влияние на формирование нового поколения предпринимателей, а также за создание обширного наследия деловой литературы, книг, ставших настольными для тысяч профессионалов награждается Игорь Манн
За устойчивое развитие женского предпринимательства и содействие гендерному равенству награждается ОАО «Белинвестбанк»
ФИНАНСЫ
«Программа лояльности №1» — Visa Extra
«Платежная система №1» — Visa
«Страховая компания №1» — imkliva
«Платежный агрегатор №1» — iPay
«Банк для малого бизнеса №1» — МТБанк
«Банковское мобильное приложение для оплаты №1» — Moby / МТБанк
«Банк для VIP-клиентов №1» — МТБанк
«Банковская карта рассрочки №1» — Халва / МТБанк
«Банк с иностранным капиталом №1» — ОАО «Сбер Банк»
«Торговый эквайринг №1» — ОАО «Сбер Банк»
«Платёжная карта с бонусной программой №1» — СберКарта / ОАО «Сбер Банк»
«Банк по автокредитованию №1» — ОАО «Сбер Банк»
«Криптобиржа №1» — BYNEX
«Лизинговая компания №1» — Активлизинг
«Инвестиционная платформа №1» — aigenis invest
«Оператор обмена криптовалют №1» — Whitebird
«Компания по организации услуг в получении кредита №1» — ЮниКредит
«Жилищно-накопительный сервис №1» — ПК «Жилищный баланс»
БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
«Мобильный оператор №1» — А1
«Интернет-оператор №1» — А1
«Консалтинговая компания №1» — АСБ Консалт
«Интегратор CRM систем №1» — Atevi Systems
«Логистическая компания №1» — RTL Alliance
«Компания по организации экспортно-импортных сделок №1» — RTL Alliance
«Онлайн-площадка недвижимости №1» — REALT
«Интернет-портал о бизнесе №1» — Probusiness.io
«Бизнес-клуб №1» — Клуб Про бизнес
«Аутсорсинговая бухгалтерская компания №1» — БизнесСтарт
«Коворкинг №1» — Центры притяжения Igrow
«Агентство интернет-маркетинга №1» — Webcom Group
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Сертификация и испытания продукции №1» — ООО «Центр Сертификации Стандарт»
ОБРАЗОВАНИЕ
«Школа робототехники для детей №1» — RCODE
«Центр развития эмоционального интеллекта для детей №1» — Центр осознанного взросления UpGrade
«Бизнес-школа №1» — LEAD IT
«IT-образование для детей и подростков №1» — IT-академия RED education
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНИКА
«Поставщик вилочных погрузчиков №1» — Семь Холмов Бел
«Комплексное обеспечение металлообрабатывающего производства №1» — ООО «ТЕХИНТЕРКОРН»
«Смазочно-охлаждающая жидкость для металлообработки №1» — CIMCOOL
«Оборудование для пищевых производств №1» — KIESELMANN
«Спецодежда №1» — SPECOVKA.BY
АВТО
«Автосалон электромобилей №1» — ООО «Атлант-М Электромобили»
«Салон китайских автомобилей №1» — GEELY Атлант-М Боровая
«Дилер BELGEE №1 в Беларуси» — BELGEE Атлант-М на Независимости
«Охлаждающие жидкости для автомобилей №1» — GreenCool
«Интернет-магазин мото и электротранспорта №1» — avtovelomoto.by
ЗДОРОВЬЕ
«Медицинская лаборатория №1» — HELIX
«Сеть аптек №1» — INLEK
Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-аптека №1» — apteka-online.by
«Портал о здоровье №1» — 103.by
«Центр восстановления зрения №1» — VOKA
«Венотонизирующее средство №1» — ДЕТРАЛЕКС
«Биологически активные добавки №1» — Swiss Energy
«Центр ортодонтии №1» — УмкаБелМед
«Ферментный препарат №1» — Креон®
«Слабительное средство №1» — Дюфалак®
«Сосудосуживающий спрей от насморка №1» — РИНОМАРИС
«Центр подологии №1» — Лёгкий Шаг
«Стоматология №1 г. Гомель» — Ю-КЛИНИК
Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Стоматология №1 г. Гомель» — TESLEV CLINIC
«Медицинский центр №1 г. Бреста» — ЛОДЭ
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-аптека №1»— iskamed.by
Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Сеть салонов Оптики №1» — Оптика Fielinn
ДОМ
«Дизайн студия №1» — LETO design & architecture
«Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1» — askona.by
«Сеть магазинов мебели №1» — Askona
«Матрасы импортного производства №1» — Askona
«Воротные системы №1» — Hörmann
«Карнизы №1» — АС ФОРОС
«Производитель рулонных штор №1» — ООО «НеоФьюжен»
«Компания по продаже пиломатериалов №1» — Русский Лес
«Агентство недвижимости №1» — Гарант Недвижимость
«Производитель каркасных домов №1» — FRAMEHOUSE
«Баня-бочка №1» — ТИХАЯ ГАВАНЬ
«Интернет-каталог товаров и услуг для строительства, ремонта, интерьера №1» — mamont.by
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Агентство недвижимости №1» — ФАТТОРИЯ
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Вертикальный пылесос №1» — DREAME
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Робот-пылесос №1» — DREAME
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Интернет-каталог товаров и услуг для строительства, ремонта, интерьера №1» — DOM.BY
ПРОДУКТЫ И НАПИТКИ
«Производитель варено-копченых колбасных изделий №1» — ОАО «Брестский мясокомбинат»
«Мясные деликатесы №1» — ОАО «Брестский мясокомбинат»
«Мясные намазки №1» — Namazka / ОАО «Брестский мясокомбинат»
«Пельмени №1» — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Специальная награда премии «Номер один» ОАО «Брестский мясокомбинат» за эффективный маркетинг с использованием современных каналов продвижения и устойчивые лидерские позиции в масштабном потребительском голосовании премии «Номер один»
«Фруктовые пюре для всей семьи №1» — АВС
Открытие года — Фруктовые десерты «Второй завтрак» ABC
«Майонез постный №1» — АВС
«Доставка правильного питания №1» — PROFIT FOOD
«Витграсс №1» — Белвитграсс
«Программа сбалансированного питания №1» — Herbalife
В номинации «Открытие года - 2025» награждаются Сухие специализированные напитки для питания молодежи, людей среднего и пожилого возраста ТМ Genetika от Волковысского ОАО «Беллакт»
«Спортивное питание белорусского производства №1» — Genetika / Беллакт
«Производитель вареных колбасных изделий №1» — ОАО «Волковысский мясокомбинат»
«Консервированное детское питание №1» — Маленькое счастье
«Майонез №1» — КАМАКО
КРАСОТА И МОДА
«Бренд парфюмерии белорусского производства №1» — ETIB PARFUM
«Сеть магазинов ювелирных изделий и часов №1» — ZIKO
«Дизайнерский бренд одежды №1» — ZNWR
«Центр лазерной косметологии №1» — HappyDerm
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Магазин сумок №1» — GALANTEYA
«Сеть салонов красоты №1» — cosmico
«Бренд профессиональной мужской косметики для волос №1» — Reuzel
УСЛУГИ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ
«Кейтеринг №1» — Favorit Catering
«Прокат звукового оборудования №1» — Soundcafe
«Техническое обеспечение мероприятий №1» — Soundcafe
«Площадка для проведения масштабных мероприятий №1» — Falcon Club Arena
«Салон музыкальных инструментов №1» — Piano.by
ОТДЫХ
«Сеть туристических агентств №1» — ИНТЕРСИТИ
«Туроператор №1» — ИНТЕРСИТИ
«Бутик-отель №1 в Беларуси» — Кронон Парк Отель
«Отель №1 г. Гродно» — Кронон Парк Отель
«Санаторий №1 в Беларуси» — ЮНОСТЬ
«Загородный SPA Wellness центр №1» — СИЛИЧИ
«Отель категории 5 звезд №1» — Beijing Hotel Minsk
«Туристический комплекс премиум-класса Беларуси №1» — КРАСНЫЙ БОР
«Туристическое агентство №1» — United Travel
«Курорт №1» — Санаторий «Приозерный»
«Автобусные туры №1» — Travel Lab
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Экскурсионные туры по Беларуси №1» — Travel Lab
«Ресторан высокой кухни №1» - Малевич
«Индивидуальные туры №1» — Туристическое агентство «А»
«Экзотические туры №1» — Туристическое агентство «А»
«SPA-салон премиум-класса №1» — Falcon Club Spa
«Ресторанный каталог-гид №1» — Relax.by
«Онлайн-продукт для развлечений №1» — BETERA
«Пивной ресторан №1» — ГОСЦI рестопаб
«Сеть ресторанов быстрого обслуживания (шаурма) №1» — Papa Doner
«Кинотеатр №1» — SKYLINE Cinema
Призёр рейтингов TOP BRAND в номинации «Групповые туры из Минска №1» - ANITABY
ПОБЕДИТЕЛИ СТРАН СНГ
«Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1» в Казахстане — askona.kz
«Матрасы №1» в Казахстане — Askona
«Сеть магазинов мебели №1» в Казахстане — Askona
«Сеть кофеен №1» в России — Кофемания
«Ресторан современной русской кухни №1» в России — White Rabbit
«Интернет-портал о бизнесе №1» в России — expert.ru
«Развлекательный телеканал №1» в России — ТНТ
«Натуральная косметика №1» в России — Levrana
«Производитель рулонных штор и карнизов №1» в России — АС МАРТ
Победитель рейтингов TOP BRAND в номинации «Конструктор сладких подарков №1» в России — Конфетки.рус
За инновации в пищевой промышленности и международный экспорт награждается бренд «Мираторг»
«Портал о медицине и здоровье №1» в Казахстане — 103.kz
«Онлайн-курсы о культуре и саморазвитии №1» в России — Уроки Легенд
«Антивирусная программа №1» в России — Kaspersky
«Круизная судоходная компания №1» в России — VolgaDream
«Онлайн-кинотеатр №1» в России — Кинопоиск
«Винодельня №1» в России — Абрау-Дюрсо
«Отель категории 5 звёзд №1» в Астане — The Ritz-Carlton, Astana
С лидерами рейтингов – ТОП-5 лучших брендов в 850 номинациях для стран Беларуси, России и Казахстана можно ознакомиться на сайте рейтингов и обзоров TOPBRAND.MEDIA . Выбирайте лучшее для себя и своих близких