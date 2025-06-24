«Все еще отстаем от годового плана, но от глобальной цели не отказываемся». Предприниматель рассказал, как должна работать команда, чтобы росли нужные показатели

Источник материала: ProBusiness





По итогам пяти месяцев компания «Инновационный консалтинг» все еще отстает от запланированных показателей плана на 2025 год, но, невзирая на трудности, собственник Александр Шуст, не планирует отступать от ключевой цели в бизнес-реалити «Ожидание и Реальность». В мае команда должна была масштабировать оценку транспорта для таможни, увеличить объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов от банков и перестроить систему по контролю и повышению качества оказываемых услуг. Узнали, удалось ли все это сделать, в проекте портала «Про бизнес» и компании «Ресолва» .

Суть проекта «Ожидание и Реальность» Мы отобрали из поступивших заявок 5 компаний, которые готовы рискнуть: владельцы бизнеса ставят перед собой и командой определенную цель и постараются ее достичь к концу 2025 года. Каждый месяц участники будут публично отчитываться по выполнению своего плана, говорить о том, что получилось, а что нет, и, главное, почему. Читайте истории первого , второго , третьего , четвертого и пятого участников.

«Мы поняли, какие именно инструменты для роста нам нужны»

— Апрель мы завершили с ростом 186% по отношению к предыдущему году и на май поставили не менее амбициозные задачи: масштабировать оценку транспорта для таможни через усиление маркетинга и развитие партнерств; увеличить объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов от банков; развить услугу по оценке автомобилей для юридических лиц с целью продажи и перестроить систему контроля качества оказываемых услуг.

В итоге нам удалось закрыть май с ростом выручки 203% к предыдущему году. Мы поняли, какие именно инструменты для роста нам нужны и стали их использовать. Так мы смогли увеличить объем заказов по оценке транспорта для таможни на 28% и, несмотря на повышение ипотечной ставки, нарастили объем работ по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов на 29%. Также в 3,5 раза получилось увеличить количество оценок автомобилей для юридических лиц с целью продажи, составить план по усилению контроля качества и запустить в работу первые задачи.





Помимо стандартной перекрестной проверки отчетов, мы запустили дополнительную проверку отчетов всех оценщиков по разным видам объектов и начали с квартир. По результатам проверки проходит общение руководителя отдела оценки с каждым оценщиком с целью корректировки подходов к оценке и внесения изменений в отчеты об оценке. Эту работу мы будем продолжать по другим видам объектов оценки.

Удалось выполнить план по двукратному росту, потому что на нем было сфокусировано внимание всей команды и нас практически ничего не отвлекало. Большинство наших гипотез подтвердились. Мы начали активную работу по усилению контроля качества, но здесь меня пока не все устраивает. Есть вопросы, которые требуют привлечения дополнительных ресурсов, и мы к этому готовы.

«Вынесли оценку для таможни отдельной строкой и теперь ежедневно видим ситуацию по компании в разрезе всех направлений»

Конечно, не все было гладко. Напомню, что ранее к нам пришла плановая проверка и она еще не завершилась. Ждем акт с выявленными замечаниями к нашей работе. Из-за болезни выпали из бизнес-процесса несколько ключевых сотрудников, поэтому решение некоторых задач замедлилось. Несмотря на рост выручки в мае по отношению к предыдущему году, по итогам пяти месяцев мы все еще отстаем от поставленного годового плана, но от своей глобальной цели не отказываемся. Она четко спланирована и поэтому вполне достижима. В мае мы декомпозировали свой план — вынесли оценку для таможни отдельной строкой и теперь ежедневно видим ситуацию по компании в разрезе всех направлений.





Планы на июнь

В июне планируем искать новых партнеров по оценке транспорта для таможни. Сейчас мы оказываем эту услугу в течение 1−5 дней. И, несмотря на ценовой демпинг со стороны государственных оценочных организаций, наши процессы позволяют выполнять такие заказы в более короткие сроки, что зачастую является ключевым фактором для клиентов.

Также продолжим увеличивать заказы по оценке недвижимости для получения ипотечных кредитов в банках. Неожиданно для всех ставки по ипотечным кредитам от Беларусбанка снизились, поэтому мы ожидаем рост количества таких заявок.

Среди наших клиентов большое количество резидентов СЭЗ, и мы видим, что можем дать им больше, чем просто стандартную оценку, поэтому хотим развивать и это направление.

Еще планируем нанять секретаря-делопроизводителя и менеджера в отдел продаж. Продолжим работу по улучшению системы контроля качества и усилим маркетинг по направлению оценки недвижимости в регионах Беларуси.

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