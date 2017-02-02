«Капсулу времени» с мультгероиней-телепузиком Лялей, диском Spice Girls, ингалятором для снятия приступов астмы, фотографией принцессы Дианы, инсулином в шприце, британскими монетами и тамагочи, закопанную ведущими Би-би-си в 1998 году, подняли на свет на 33 года раньше срока при строительных работах в Лондоне.

Содержимое «послания потомкам» отбиралось на основе голосования зрителей популярнейшей детской телепрограммы Британии «Синий Питер».

Ошибочно вскрытая в четверг капсула содержит в себе характерные приметы поп-культуры конца 1990-х. Есть в ней и значок самого «Питера».

Когда Ричард Бэкон и Кэти Хилл, бывшие в те годы ведущими телепрограммы, закапывали капсулу в 1998 году под музыкально-спортивным комплексом «Миллениум», ныне известным как «О2 Арена», они предполагали, что она долежит до 2050 года нетронутой.

Однако строительные работы на территории крытого стадиона изменили судьбу цилиндра.

Рабочие слегка повредили оболочку, однако уверяют, что содержимое не пострадало.

«Коллектив О2 и наши подрядчики ISG искали капсулу с самого начала строительных работ в 2016 году. Мы нашли ее, однако, к несчастью, случайно повредили, пока раскапывали», — отметили в пресс-отделе О2.

После восстановления цилиндра он с обновленным содержимым вернется под землю.

«Хоть мы и открыли ее чуть раньше, чем ожидали, мы хотим поделиться этими приметами времени с нашими зрителями и добавить новые перед тем, как вернем ее в землю до 2050 года — как ранее и предполагалось», — сообщает пресс-служба Би-би-си.

Коллектив «Синего Питера», выходящего в телеэфир с октября 1958 года, не впервые закапывает капсулу с приметами времени: ведущие шоу уже опускали в землю цилиндр в начале 1970-х, чтобы открыть его 30 лет спустя.