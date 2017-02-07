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Знаток "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире
07.02.2017 23:38 — Новости Культуры | Tut.by
Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, сообщает портал «День города».
Издание отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его гибели. Другие подробности не уточняются.
В то же время другие СМИ сообщают, что следов насильственной смерти нет.
«Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. Тело обнаружила мать. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
«День города» также пишет, что в 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.
Жданов — один из самых успешных участников в истории «Своей игры», регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.
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В 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.
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