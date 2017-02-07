﻿ Знаток "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Знаток "Своей игры" Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире

07.02.2017 23:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российский журналист, постоянный участник телепередачи «Своя игра» Андрей Жданов найден мертвым в своей квартире в Тольятти. Тело обнаружили родственники мужчины, сообщает портал «День города».

Фото: svoya-igra.org

Издание отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова, предположительно, указывает на криминальные обстоятельства его гибели. Другие подробности не уточняются.

В то же время другие СМИ сообщают, что следов насильственной смерти нет.

«Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения, без видимых признаков насильственной смерти. Тело обнаружила мать. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

«День города» также пишет, что в 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.

Жданов — один из самых успешных участников в истории «Своей игры», регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорусский военный оркестр и волынщики Королевского полка выступили вместе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика