Джилл Шарп из шотландского города Эйдри несколько лет притворялась, что состоит в отношениях с мужчиной. 31-летняя девушка делала коллажи из своих фотографий и снимков незнакомца, которого она нашла в фейсбуке, а затем выкладывала их в соцсети.



Слева — коллаж Шарп, справа — ее «парень» Грэм Маккей со своей невестой Марианной. Скриншот Daily Record

Обман раскрыли друзья Шарп. Они и поделились историей с журналистами.

По их словам, четыре года назад Джилл рассказала, что познакомилась с мужчиной по имени Грэм Маккей. Девушка часто упоминала о том, как они проводят время, выкладывала совместные фотографии и переписывалась с ним в твиттере. Шарп даже заявила, что они помолвлены и поженятся в июне. Но за все четыре года ее друзья так и не увиделись с Маккеем.

«Она вела невероятную жизнь в социальных сетях, но никто не видел ее с ним, и это было как минимум странно», — рассказал друг Шарп.

Подозрения друзей усилились после того, как Шарп выложила в твиттер фотографии из поездки в Лондон. На снимках, сделанных у Вестминстерского аббатства, была разная погода — Шарп стояла на сухой плитке и около нее не было людей, в то время как на фотографии с Грэмом был дождь и туристы.



Скриншот Daily Record

Приятели Шарп нашли настоящего Грэма Маккея в твиттере. Он не знал о существовании Джилл Шарп — девушка создала фейковый аккаунт с его именем и переписывалась сама с собой.



Первый твит: «Я к тому же женюсь на ней в июне? Впервые слышу. Что за дичь». Второй твит: «Кто занимается этим, да еще и на протяжении четырех лет? Роковое влечение, вау». Скриншот Daily Record

Также выяснилось, что настоящий Маккей помолвлен и вместе со своей девушкой написал заявление в полицию. Однако полицейские не нашли состава преступления в действиях Шарп.

В разговоре с журналистами Шарп отрицала обвинения друзей и утверждала, что не понимает, о чем идет речь. После раскрытия обмана сама Шарп, ее друзья, Грэм Маккей и его невеста удалили свои аккаунты в социальных сетях.